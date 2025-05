Set von Only Murders in the Building: Meryl Streep und Martin Short küssen sich bei Dreharbeiten

Set von "Only Murders in the Building"

1 Meryl Streep und Martin Short spielen zusammen in "Only Murders in the Building". Foto: action press

Am Set von "Only Murders in the Buidling" zeigen Meryl Streep und Martin Short romantische Szenen. Händchen halten und Küsse - in der Serie sind sie ein frisch verheiratetes Paar. Ist bei den beiden Hollywoodstars auch privat mehr als Freundschaft im Spiel?











Privat soll es der Gerüchteküche nach zwischen Meryl Streep (75) und Martin Short (74) vor einiger Zeit gefunkt haben, aber auch auf dem Bildschirm passt die Chemie zwischen den Hollywoodstars. Neue Fotos von den Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Only Murders in the Buidling" in den Straßen von New York City zeigen die beiden Darsteller in einer innigen Szene Händchen haltend und bei einem Kuss - natürlich in ihren Rollen als frisch verheiratetes Paar Loretta Durkin und Oliver Putnam.