Sesamstraße: Riccardo Simonetti ist zu Gast bei Samson und Co.

Seit Anfang März dreht der NDR neue Folgen der beliebten Kindersendung "Sesamstraße" für den Kinderkanal KiKA. Mit dabei sind selbstverständlich alle bekannten Puppen-Charaktere wie Ernie, Bert, Samson, Elmo oder das Krümelmonster. Als prominente Gäste wurden für die kommende Staffel Riccardo Simonetti (32) sowie das Zauberduo Siegfried & Joy verpflichtet. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Der Besuch von Simonetti in der "Sesamstraße" steht unter dem Motto "Self Empowerment". Gemeinsam mit den Puppen wird er das Lied "Jetzt kommt Deine Zeit" singen. Der Star zeigt sich in einem Statement begeistert von der Möglichkeit, in der renommierten Kindersendung mitzuwirken: "Ich liebe es, dass es der 'Sesamstraße' schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft - ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spaß und ganz viel Wärme."

Zauberhafte Momente mit Siegfried & Joy

Die neue Staffel wird jedoch auch magische Elemente enthalten. Siegfried und Joy werden in einer Episode versuchen, der Zauberfee Abby die schlechte Laune wegzuzaubern. Die beiden zeigen sich nach den Dreharbeiten ebenso begeistert von ihrem Besuch in der legendären Straße. "Es war kunterbunt, es war aufregend und wir haben natürlich alle unsere lieben Charaktere kennengelernt", berichtet Siegfried. Sein Partner Joy ergänzt: "Der Besuch in der 'Sesamstraße' hat uns in unsere Kindheit zurückversetzt." Für ihn sei es "eine magische Welt."

Neben den Gastauftritten wird die neue Staffel auch ein innovatives Format bieten: eine Podcast-Parodie mit dem Titel "Krümel und Keks". Darin werden das Krümelmonster und Dr. Keks philosophische Themen wie Mut oder Gerechtigkeit erörtern - wobei das Krümelmonster weniger an tiefgründigen Überlegungen interessiert ist als vielmehr daran, seinen Gastgeber nicht zu verspeisen.

Die "Sesamstraße" ist wochentags um 7:45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKa-Player sowie dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR zu sehen. Zudem stehen alle neuen Folgen in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Berühmte Gaststars in der "Sesamstraße" haben eine lange Tradition - sowohl beim Original aus den USA, als auch beim deutschen Ableger. So waren hierzulande bereits Stars wie Herbert Grönemeyer, Lena Meyer-Landrut, Nora Tschirner oder Jan Delay zu Besuch. In der Vereinigten Staaten gaben sich unter anderem schon Julia Roberts, Usher, Chrissy Teigen oder John Legend die Ehre.