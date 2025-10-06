Sesamstraße: Neue Staffel startet mit Zauberduo Siegfried & Joy

Die berühmte Kinderserie "Sesamstraße" feiert den Start der neuen Staffel. Gaststars der ersten Folge sind das Zauberduo Siegfried & Joy. Auch Moderator Riccardo Simonetti wird der "Sesamstraße" in dieser Staffel einen Besuch abstatten.
Die 52. Staffel der berühmten Kinderserie "Sesamstraße" ist gestartet. Zum Auftakt besuchte das Zauberduo Siegfried & Joy die Show. In wenigen Wochen wird außerdem Moderator und Autor Riccardo Simonetti (32) unter dem Motto "Self Empowerment" der "Sesamstraße" einen Besuch abstatten. Als Sendetermin für seine Folge ist der 24. November angepeilt.