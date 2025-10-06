Sesamstraße: Neue Staffel startet mit Zauberduo Siegfried & Joy

Die berühmte Kinderserie "Sesamstraße" feiert den Start der neuen Staffel. Gaststars der ersten Folge sind das Zauberduo Siegfried & Joy. Auch Moderator Riccardo Simonetti wird der "Sesamstraße" in dieser Staffel einen Besuch abstatten.

Die 52. Staffel der berühmten Kinderserie "Sesamstraße" ist gestartet. Zum Auftakt besuchte das Zauberduo Siegfried & Joy die Show. In wenigen Wochen wird außerdem Moderator und Autor Riccardo Simonetti (32) unter dem Motto "Self Empowerment" der "Sesamstraße" einen Besuch abstatten. Als Sendetermin für seine Folge ist der 24. November angepeilt.

Für Simonetti selbst ist das Motto besonders wichtig. "Gerade bei Kindern wird der Grundstein für das Selbstwertgefühl gelegt. Je eher man als Kind lernt, Respekt vor sich und anderen zu haben, desto weniger dominieren Selbstzweifel das Verhalten von Kindern", sagte der Autor.

"Sesamstraße" macht sich über Podcasts lustig

Am 27. Oktober feiert die Show Jubiläum. Dabei steht in der 3000. Folge das Thema Zählen im Mittelpunkt. Darin singt Ernie für Bert ein Lied über seine neue Lieblingszahl und Graf Zahl zählt bis 3000.

Zudem führt die 52. Staffel die Podcast-Parodie "Krümel und Keks" ein. Das Krümelmonster und Dr. Keks widmen sich dabei den ganz großen philosophischen Themen wie Mut oder Gerechtigkeit. Doch das Hauptaugenmerk des Krümelmonsters liegt eher darin, seinen Gastgeber aufzufressen.

Die Folgen der "Sesamstraße" sind wochentags um 7:45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Dienstags bis Freitag laufen sie um 6 Uhr bei NDR.