An Ostern passiert, was viele Fans gefürchtet haben: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl alias Batic und Leitmayr legen ihre "Tatort"-Dienstmarken weg. Bei der Premiere zu "Unvergänglich Teil 1" gab es für die beiden viele Ausweise, Masken und Polizeipferde.
"Wir arbeiten bis zum Schluss - und wenn dann Schluss ist, dann ist Schluss", erklärt Ivo Batic alias Miroslav Nemec (71) den Kollegen in seinem 99. "Tatort"-Fall "Unvergänglich Teil 1". Er ist der Auftakt zu einer Doppelfolge und gleichzeitig das Ende der 35-jährigen "Tatort"-Karriere von ihm und Kollege Udo Wachtveitl (67) als Franz Leitmayr. Der Film wird an Ostersonntag ausgestrahlt und feierte am Donnerstag seine Premiere in München.