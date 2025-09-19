Service nicht eingehalten?: „Wurde blamiert“ – Esslinger beschwert sich über Kaufland

Der Esslinger Henrik K. nutzt regelmäßig Service-Versprechen von Kaufland – dann zieht das Unternehmen einen Schlussstrich. Ein Einzelfall?
Für Henrik K. ist die Sache eindeutig: Mitte Juli geht der Esslinger zu seinem nächstgelegenen Kaufland in Zell und kauft wie gewöhnlich ein. An der Kasse muss er nach eigener Aussage warten. Erst eine Minute, dann zwei Minuten, drei, in jedem Fall länger als fünf Minuten, sagt Henrik K, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dabei wirbt Kaufland online, im und vor dem Supermarkt mit dem Service: „Solltest du einmal länger als fünf Minuten warten, wenn nicht alle Kassen geöffnet sind, schenken wir dir einen 2,50-Euro-Einkaufsgutschein.“