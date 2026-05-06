Service in Stuttgart: Stadt plant auf den Fildern das „Bürgerbüro der Zukunft“

In den Stuttgarter Bürgerbüros fehlt es an Personal, oft auch an Platz. Die Lösung heißt Zusammenlegung. Jetzt hat die Stadt erste Pläne vorgestellt.
Seit Jahren kämpft man in den Stuttgarter Bürgerbüros mit Problemen. Zwar hat sich die Personalsituation zuletzt etwas gebessert, doch es sind noch immer rund 20 Stellen unbesetzt. Zudem entsprechen viele der Räumlichkeiten keinen modernen Anforderungen mehr, etwa, was die Barrierefreiheit oder auch Sozialräume für die Beschäftigten betrifft. Die Büros in Möhringen, Feuerbach und im Norden sind wegen zu dünner Personaldecke geschlossen. Andernorts kommt es immer wieder zu langen Wartezeiten.