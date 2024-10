Service in Leonberg: Ämter ins Leo-Center: Es spricht einiges dafür

1 Sollen städtische Behörden auch in Leonberg in eine Shoppingmall umziehen? Foto: Simon Granville

Ein Umzug städtischer Dienststellen in die Shoppingmall sollte ernsthaft überprüft werden, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Link kopiert



Städtische Behörden in einem Einkaufszentrum? Was auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, ist vielerorts gelebte Praxis. Die Ämter gehen dahin, wo die Menschen sind. In Kassel gibt es von amtlichen Unterlagen bis zum Straßenbahnfahrschein ein breites Angebot an kommunalen Dienstleistungen mitten im Kaufhof. In Berlin ist eines der Meldeämter in einer Shoppingmall. Ebenfalls in der Bundeshauptstadt, im Leonberger Partnerbezirk Neukölln, nutzen die Macher der öffentlichen Bücherei die Frequenz eines Einkaufszentrums und erreichen so Menschen, die vielleicht niemals den Fuß in eine Bibliothek gesetzt hätten.