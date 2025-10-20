Serverprobleme: Störungen bei Cloud-Sparte von Amazon weltweit

Am Montag kam es zu Störungen bei Amazon Web Services (AWS), betroffen waren unter anderem Amazons Prime-Streamingdienst, die KI-Suchmaschine Perplexity und Fortnite.
Ein großer Ausfall beim Internetgiganten Amazon hat Dutzende Websites, Online-Spielen und Apps, darunter Snapchat und Fortnite und Business-Anwendungen wie Slack und Zoom beeinträchtigt. Amazon meldete zunächst auf seiner Statusseite für die Amazon Web Services (AWS) einen Ausfall des Amazon-Service DynamoDB. Als Folge seien bei weiteren 29 AWS-Diensten erhöhte Fehlerraten und Verzögerungen aufgetreten.