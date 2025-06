1 Die Türen des Leobads stehen wieder offen – der Badebetrieb läuft. Foto: Simon Granville

Nach der kurzfristigen Schließung am Freitagmorgen hat das Leobad in Leonberg den Badebetrieb am Mittag wiederaufgenommen.











Link kopiert



Gute Nachricht für alle Wasserratten rund um Leonberg an diesem heißen Freitag: Trotz noch nicht vollständig behobener Serverprobleme hat das Leobad den Badebetrieb am Freitagmittag wieder aufgenommen. Der Eintritt ist möglich, auch wenn einige technische Systeme eingeschränkt funktionieren. Die Stadt arbeitet weiterhin an einer vollständigen Lösung.