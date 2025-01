Die Handlung um Jo Gerner (Wolfgang Bahro) erreicht derzeit einen nervenaufreibenden Höhepunkt. Seine Tochter Matilda scheint ihn allmählich zu vergiften. Gerners Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend, und die Fans der RTL-Daily-Soap rätseln: Überlebt der gewiefte Anwalt diesen perfiden Angriff?

Während seine Zukunft ungewiss bleibt, lohnt ein Rückblick auf die bewegendsten und schockierendsten Serientode bei GZSZ. Seit dem Serienstart im Jahr 1992 gab es immer wieder tragische Wendungen, die die Zuschauer fassungslos zurückließen.

Die 20 dramatischsten Serientode bei GZSZ

Michael Döring (Folge 51, 28. Juli 1992)

Michael Döring (Christian Oskar Spitzl), Lehrer am Victoria-Louise-Gymnasium, sorgte mit Affären und schwerwiegenden Verbrechen für zahlreiche Skandale. Seine Ehefrau Anette konnte die Demütigungen und Taten ihres Mannes nicht länger ertragen und brachte ihn mit einem Messerstich um. Damit verzeichnete GZSZ seinen ersten dramatischen Serientod.

Strumpfhosenmörder (Folgen 350–486, 8. Oktober 1993 – 28. April 1994)

Tobias Gericke (Marcus Ulbricht), bekannt als der „Strumpfhosenmörder,“ hinterließ eine blutige Spur im Kiez. Er erdrosselte insgesamt fünf Opfer mit einer Strumpfhose und versuchte am Ende auch Heiko Richter zu töten. Sein mörderischer Feldzug endete jedoch abrupt nach einer gescheiterten Autobombe.

Patrick Graf (Folge 900, 17. Januar 1996)

Patrick Graf (Alexander Kiersch), Jo Gerners Halbbruder, kämpfte lange mit Schicksalsschlägen. Nach einem Überfall überlebte er nur knapp ein Koma, bevor ihm ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert wurde. Seine schwangere Lebensgefährtin Elke musste hilflos zusehen, wie Patrick schließlich im Krankenhaus verstarb.

Claudius Moor (Folge 956, 4. April 1996)

Claudius Moor (Andreas Krätzig), ein Steuerberater mit Hang zu schnellen Gefühlen, geriet durch eine Affäre mit Tina in Schwierigkeiten. Als er sie später mit sensiblen Unterlagen erpresste, sah sie keinen anderen Ausweg und plante seinen Tod. Doch letztlich starb Claudius unerwartet an einer allergischen Reaktion auf Daunenfedern, nachdem Tina ihn in einem Hotel gefesselt hatte.

Christiane „Chrissie“ Lehmann (Folge 1290, 14. August 1997)

Chrissie Lehmann (Kea Könnecker) wurde nach einem Streit in einem Club Opfer eines tragischen Unfalls. Auf der Flucht vor einer Eifersuchtsszene geriet sie in einen schweren Verkehrsunfall. Ihr Freund Nico erreichte sie zu spät und musste zusehen, wie Chrissie in seinen Armen verstarb.

Astrid Seiter (Folge 1708, 16. April 1999)

Astrid Seiter (Inka Löwendorf) kehrte nach einem längeren Aufenthalt in Afrika zu ihrem Freund Alex Hinze zurück. Ein vermeintlich harmloses Geschenk – eine afrikanische Springmaus – wurde jedoch zu ihrem Schicksal. Nach einem Biss des Tieres erkrankte sie an einem Virus und verstarb kurze Zeit später.

Andy Lehmann (Folge 1969, 26. April 2000)

Andy Lehmann (Raphael Schneider) musste im Laufe seines Lebens einige Verluste verkraften: den Tod seiner Schwester Chrissie, den Mord an seinem besten Freund und seine eigene Zeit im Rollstuhl. In seiner Verzweiflung geriet er in die Fänge einer Sekte, deren Anführer ihn schließlich vergiftete. Als keine Rettung mehr möglich war, unterstützte ihn seine Frau Flo bei seinem Sterbewunsch.

Chris Bohlstädt (Folge 2211, 18. April 2001)

Chris Bohlstädt (Jan Hartmann) wurde zum Opfer einer fehlgeleiteten Rache. Inkas unerfüllte Liebe zu Nico A. Weimershaus eskalierte in einem gewaltsamen Schulkonflikt. Ein Schuss, der eigentlich Nico galt, traf stattdessen Chris und führte zu seinem tragischen Tod.

Sonja Wiebe und Kai Scholl (Folgen 2502 und 2511, 24. Juni und 5. Juli 2002)

Eine Hochzeitsfeier in Daniels Bar endete für Sonja (Tina Bordihn) und Kai (Tim Sander) in einer Katastrophe. Nach einem Kurzschluss und einer daraus resultierenden Explosion starb Sonja noch am Unfallort, während Kai später seinen schweren Verletzungen erlag. In seinen letzten Momenten entschied er sich, den Kiez und das Krankenhaus zu verlassen, um bei einem Sonnenuntergang in den Armen seines Freundes Moritz zu sterben.

Deniz Ergün (Folge 3148, 20. Januar 2005)

Deniz Ergün (Ismail Sahin), Betreiber des "Café Mocca," geriet durch eine konfliktreiche Hochzeit in eine tödliche Situation. Nach der Auflösung seiner Scheinbeziehung mit Alia wollte deren Bruder Rache und störte die Feier. Bei einer heftigen Auseinandersetzung stürzte Deniz aus dem Fenster und starb wenige Minuten nachdem er seiner großen Liebe Sandra das Ja-Wort gegeben hatte.

Irene Galuba (Folge 3242, 6. Juni 2005)

Irene Galuba (Martina Baumann) war als alkoholkranke Mutter von Katrin Flemming ein regelrechter Störenfried im Kiez. Ihre tyrannische Art sorgte für zahlreiche Konflikte, doch ihr Ende kam auf ungewöhnliche Weise: Sie verschluckte sich an einer Brezel und starb allein. Ihr kurioses Ableben blieb vielen Zuschauern in Erinnerung, vermisst wurde sie aber eher nicht.

Isabel Eggert (Folge 3502, 8. Juni 2006)

Isabel Eggert (Natalie Alison) durchlebte eine dramatische Beziehung mit Jo Gerner. Nachdem dieser erfahren hatte, dass Isabels ungeborenes Kind von einem anderen Mann stammte, löste er die Verlobung am Hochzeitstag. Auf der Flucht vor dem Kiez verursachte Isabel einen Unfall, bei dem ihr Sohn zur Welt kam. Sie starb einen Tag später und hinterließ Gerner in tiefer Schuld und Trauer.

Senta Lemke und Hannes Bachmann (Folgen 3698 und 3704, 15. und 22. März 2007)

Nach vielen Höhen und Tiefen hatten Senta (Hanne Wolharn) und Hannes (Klaus-Dieter Klebsch) endlich ihr gemeinsames Glück gefunden. Doch beim Jungfernflug von Sentas Propellermaschine gerieten sie in Turbulenzen und stürzten ab. Senta starb noch vor Ort mit einem letzten Liebesgruß an Hannes und seine Kinder. Hannes überlebte zunächst schwer verletzt, erlag jedoch wenig später den Folgen des Absturzes.

Franziska „Franzi“ Reuter (Folge 4007, 11. Juni 2008)

Franziska "Franzi" Reuter (Jasmin Weber) kam bei einer verheerenden Gasexplosion ums Leben. Obwohl ihre Freundin Paula (Josephine Schmidt) verzweifelt versuchte, sie aus den Trümmern zu retten, kam jede Hilfe zu spät.

Verena Koch (Folge 4802, 11. August 2011)

Verena Koch (Susan Sideropoulos) geriet nach einer Autopanne auf einer Landstraße in einen tödlichen Unfall. Philip (Jörn Schlönvoigt) erfasste sie versehentlich mit seinem Wagen, was tragische Folgen hatte. Ihr Mann Leon und ihr Sohn Oskar mussten den Verlust der geliebten Ehefrau und Mutter lange verarbeiten.

Till „Bommel“ Kuhn (Folge 5556, 12. August 2014)

Till „Bommel“ Kuhn (Merlin Leonhardt) wurde dank seines sympathischen und unkonventionellen Auftretens schnell zu einem Zuschauerliebling. Seine Beziehung mit Katrin Flemming (Ulrike Frank) durchlebte Höhen und Tiefen, doch die Diagnose des seltenen Lancaster-Syndroms stellte alles auf den Kopf. Um nicht an der unheilbaren Krankheit zu leiden, entschied sich Bommel während eines Urlaubs an der Nordsee für den Freitod.

Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn Sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123.

Dominik Gundlach (Folge 5637, 4. Dezember 2014)

Für Dominik Gundlach (Raul Richter) endete das Glück nach seiner Hochzeit mit Elena auf tragische Weise. Auf dem Weg zum Gravieren der Eheringe verunglückte er am nächsten Morgen mit dem Motorrad. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen in den Armen seiner Frau, während sein bester Freund Tuner lange Zeit mit dem Verlust zu kämpfen hatte.

Bolle (Folge 5732, 27. April 2015)

Der Abschied des treuen Hundes Bolle rührte viele GZSZ-Fans zu Tränen. Nach zehn Jahren an der Seite seiner menschlichen Weggefährten wurde er in einer emotionalen Szene eingeschläfert. Bolle war eine feste Größe im Kiez und wurde über die Jahre von drei verschiedenen Hunden verkörpert.

Frederic Riefflin (Folge 5923, 28. Januar 2016)

Der Tod von Dr. Frederic Riefflin (Dieter Bach) gehört zu den bizarrsten Momenten in der GZSZ-Geschichte. Der Herzchirurg hatte unwissentlich eine Beziehung mit seiner eigenen Tochter, was nach der Enthüllung durch Jugendliebe Katrin in einer Tragödie endete. Als er gewalttätig auf Katrin losging, wurde er aus Notwehr von deren Freundin mit einer Deko-Ananas erschlagen und anschließend heimlich auf einer Baustelle vergraben.

Alexander Cöster (Folge 7041, 2. Juli 2020)

Alexander Cöster (Clemens Löhr) und Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) hatten nach vielen Krisen und Neuanfängen endlich ihre gemeinsame Zukunft geplant. Kurz vor ihrer anstehenden Weltreise wurde Alex jedoch Opfer eines tödlichen Unfalls: Bei dem Versuch, einen Streit zwischen Shirin und einem Passanten zu schlichten, wurde er auf die Straße gestoßen und von einem Lastwagen erfasst. Sein plötzlicher Tod hinterließ Maren und den Kiez in tiefer Trauer.

GZSZ hat mit seinen dramatischen Serientoden immer wieder emotionale Höhepunkte geschaffen. Ob Jo Gerner überlebt, bleibt spannend – doch eines ist sicher: Die Soap wird weiterhin für große Gefühle sorgen.