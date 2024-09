Serienstart Agatha All Along: Vorhang auf für die Marvel Hexen

Mit "Agatha All Along" erscheint die elfte Streaming-Serie der Marvel Studios auf Disney+. An diese MCU-Ereignisse sollten sich Zuschauer vor dem Start erinnern.

Ab dem Januar 2021 und dem Release von "WandaVision" fand das große Marvel Cinematic Universe auch auf dem heimischen Streaming-Bildschirm statt. "WandaVision" mit den MCU-Stars Elizabeth Olsen (spielt Wanda Maximoff, 35) und Paul Bettany (Vision, 53) erwies sich als großer Erfolg für die Marvel Studios. Kritiker und Publikum liebten die innovative Miniserie gleichermaßen. Auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" steht "WandaVision" etwa bei einem ganz hervorragenden Score von 92 Prozent positiver Rezensionen.

Mit "Agatha All Along" erscheint jetzt die erste Spin-off-Serie zu "WandaVision". Im Mittelpunkt der Handlung steht dieses Mal die mächtige Hexe Agatha Harkness, wiederum verkörpert von der grandiosen Kathryn Hahn (51). Wandas Gegenspielerin aus "WandaVision" erhält in der neuen Marvel-Serie ihren ganz großen Auftritt.

Agatha Harkness ist hunderte Jahre alt

In "WandaVision" erlebten Zuschauerinnen und Zuschauer bereits, dass Agatha Harkness ein uraltes Wesen ist. Schon bei der Hexenverfolgung in Salem im Jahr 1693 war sie zugegen. Ihr eigener Hexenzirkel warf ihr damals vor, dunkle Magie auszuüben.

Harkness sollte deswegen hingerichtet werden, doch brachte sie stattdessen die übrigen Hexen einschließlich ihrer Mutter um, und rettete ihre eigene Haut. Was Agatha Harkness zwischen dem Ende des 17. Jahrhunderts und der Gegenwart von "WandaVision" trieb, wissen MCU-Zuschauer derzeit noch nicht.

In den Marvel Comics trifft Harkness in dieser Zeit etwa auf die Fantastic Four.

Das geschah mit Agatha in "WandaVision"

Zur Erinnerung: Hexe Harkness hatte sich in "WandaVision" in die Kleinstadt Westview geschlichen. Die machtvolle Hexe war fasziniert und angezogen von Wanda Maximoffs Kräften. In Westview hatte Wanda bekanntermaßen ihre ganz eigene Realität erschaffen, die US-amerikanischen Sitcoms nachempfunden war, die sie als junges Mädchen geschaut hatte.

Agatha Harkness ist die einzige Figur in Wandas selbst geschaffener Realität, die wusste, was um sie herum geschah, und noch über einen freien Willen verfügte. Ihr Ziel war es, Wanda, der Scarlet Witch, ihre Kräfte zu klauen. Am Ende von "WandaVision" wähnte sich Agatha bereits am Ziel. Doch letztlich triumphierte ihre Widersacherin Scarlet Witch.

Sie entzog Hexe Agatha ihre magischen Kräfte, und schloss sie zur Strafe in ihrer "Agnes-Rolle" ein, die Harkness zuvor zur Tarnung in Westview angenommen hatte. Genau an diesem Punkt setzen nun die Ereignisse von "Agatha All Along" ein. Aber eins vorweg - man muss "WandaVision" nicht gesehen haben, um "Agatha All Along" zu lieben.

Darum geht es in "Agatha All Along"

In der neuen Marvel-Serie auf Disney+ möchte Hexe Agatha Harkness ihre magischen Kräfte wiedererlangen, die ihr zuvor die Scarlet Witch entzogen hatte. Am Anfang der neuen Marvel-Serie ist Harkness noch in ihrer Agatha-Figur gefangen und kann sich an nichts erinnern.

Doch mithilfe eines Teenagers (Joe Locke, 20), der ihr magischer Vertrauter wird, vermag sie sich zunächst aus Wandas Gefängnis zu befreien. Nun begibt sich Agatha auf einen magischen Spießrutenlauf, an dessen Ende einer Hexe ihr größter Wunsch erfüllt wird. In Agathas Fall wäre das, ihre Hexen-Fähigkeiten zurückzugewinnen.

Um ihr Ziel zu erreichen, sucht sich Einzelgängerin Agatha neue Verbündete. Für ihren Spießrutenlauf stellt sie einen Not-Hexenzirkel zusammen, der aus anderen Magie-begabten Frauen besteht, die ebenfalls zuvor solo unterwegs waren.

Erleben werden Zuschauerinnen und Zuschauer von "Agatha All Along" den ehemaligen "Saturday Night Live"-Star Sasheer Zamata (38) als Zauberin Jennifer Kale, Ali Ahn (43) als Hexe Alice Wu-Gulliver, die bereits aus "WandaVision" bekannte Debra Jo Rupp (73) als Sharon Davis, Sängerin und Schauspielerin Patti LuPone (75) als 450 Jahre alte sizilianische Hexe Lilia Calderu sowie "The White Lotus"-Star Aubrey Plaza (40) als mächtige Kriegerinnen-Hexe Rio Vidal.

Hinter der neuen Marvel-Serie "Agatha All Along" steckt als Serienschöpferin Jac Schaeffer (45), die auch bereits die spektakuläre Marvel-Serie "WandaVision" konzipiert hatte. Schaeffer fällt die reizvolle Aufgabe zu, die Hexerei und Hexen erstmals in größerem Rahmen in das MCU einzuführen und für künftige Marvel-Projekte zu definieren.

Die ersten beiden Folgen von "Agatha All Along" erscheinen am 19. September auf dem Streaming-Service Disney+. Die restlichen sieben Episoden der Miniserie folgen im Anschluss im wöchentlichen Abstand.