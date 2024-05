1 Tom Selleck hat sich großzügig gezeigt. Foto: ddp / INSTAR

Als das Studio ablehnte, sprang Tom Selleck ein. Der Schauspieler verteilte seinen eigenen Bonus an die Mitarbeiter der Serie "Magnum".











Tom Selleck (79) hat jedem "Magnum"-Mitarbeiter 1.000 Dollar Prämie gezahlt, nachdem das Studio sich angeblich geweigert hatte, dies während der letzten Staffel der Serie zu übernehmen. Das verrät der Schauspieler laut "The Hollywood Reporter" in seiner gerade erschienenen Autobiografie "You Never Know".