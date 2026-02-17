Das Finale von Staffel drei ist gleichzeitig das der ganzen Serie: "Tell Me Lies" endet heute bei Disney+. Die Serienschöpferin Meaghan Oppenheimer begründete diese Entscheidung in einem Statement auf Instagram.
Am heutigen Dienstag (17. Februar 2026) stellt Disney+ die letzte Folge der dritten Staffel von "Tell Me Lies" online - und damit die letzte Episode der Serie überhaupt. Denn nach drei Runden ist endgültig Schluss für das Liebesdrama. Das bestätigte Serienschöpferin Meaghan Oppenheimer via Instagram.