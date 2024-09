Serienschöpfer weckt Hoffnung: Wird The West Wing nach Besuch in Weißem Haus neu aufgelegt?

Wird "The West Wing" nach Besuch in Weißem Haus neu aufgelegt?

1 Martin Sheen (ganz links), Jill Biden und Aaron Sorkin (am Rand rechts) bei einem Event zum Jubiläum von "The West Wing" im Weißen Haus. Foto: imago images/NurPhoto/Allison Bailey

Zum 25. Jubiläum der Kultserie "The West Wing" hat Serienschöpfer Aaron Sorkin die Hoffnung auf eine Neuauflage geweckt. Ein Besuch im realen Weißen Haus hat den gefeierten Drehbuchautor offenbar inspiriert.











Die US-Politserie "The West Wing", von 1999 bis 2006 ausgestrahlt, gilt vielen als eine der besten Serien aller Zeiten. Zum 25. Jubiläum des Serienstarts im September 1999 waren Cast und Crew rund um Serienschöpfer Aaron Sorkin (63) und Hauptdarsteller Martin Sheen (84), der in "The West Wing" den fiktiven Präsidenten Jed Bartlet spielte, am 20. September im echten Weißen Haus anwesend. Serienmacher Sorkin hat der Besuch, bei dem auch die scheidende First Lady Jill Biden (73) eine Rede hielt, ganz offenbar Ideen für ein Reboot der Erfolgsserie geliefert.