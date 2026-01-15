Bella Hadid zog bei der Premiere ihrer neuen Serie "The Beauty" in New York alle Blicke auf sich. In einem atemberaubenden roten Kleid von Schiaparelli erschien das Topmodel im Museum of Modern Art - und gab einen Vorgeschmack auf seine düstere Rolle in Ryan Murphys neuem Projekt.

Das Museum of Modern Art in New York verwandelte sich am Mittwochabend in einen Laufsteg der besonderen Art: Bella Hadid (29) stellte sich dort dem Publikum als Schauspielerin vor. Die Premiere ihrer neuen FX-Serie "The Beauty" lockte zahlreiche Hollywoodgrößen an - doch das Topmodel stahl allen die Show.

Hadid wählte für den Abend laut "People" ein rotes Kleid aus der aktuellen Haute-Couture-Kollektion von Schiaparelli. Die bodenlange Robe aus Satin und Seide bestach durch seinen Neckholder-Schnitt. Durch transparente Stellen und dem zarten Stoff überließ das gewagte Kleid wenig der Fantasie. Eine elegante Schleppe rundete den Look ab, der durch passende rote High Heels komplettiert wurde.

Ihre Haare hatte sie sich im Sleek-Look zu einem Dutt frisiert. Beim Make-up betonte Hadid ihre grünen Augen mit schimmernden bronzefarbenen Lidschatten und setzte beim Lippenstift auf einen Nude-Ton.

Düstere Handlung mit Starensemble

In "The Beauty" schlüpft Hadid in die Rolle eines Supermodels, dessen Karriere eine fatale Wendung nimmt. Die Handlung dreht sich um eine revolutionäre Droge namens "The Beauty Shot", die Menschen mühelos schön machen soll. Doch bei Hadids Figur geht die Behandlung furchtbar schief - mit verheerenden Konsequenzen.

Der Anfang Januar veröffentlichte Trailer zeigt bereits, wie dramatisch ihre Rolle ausfällt: In einem rostroten Leder-Outfit, bestehend aus kurzer Jacke mit Schulterpolstern und hochgeschnittener Hose, erblickt ihre Figur das entstellte Spiegelbild und verfällt in einen unkontrollierten Wutausbruch.

Hinter der Produktion steht niemand Geringeres als Ryan Murphy (60), bekannt für Serienhits wie "American Horror Story". Für sein neues Projekt versammelte er ein beeindruckendes Ensemble: Ashton Kutcher (47) verkörpert einen undurchsichtigen Tech-Milliardär, der die dubiose Wunderdroge heimlich entwickelt hat und sein Imperium um jeden Preis schützen will. Isabella Rossellini, Anthony Ramos, Evan Peters und Rebecca Hall gehören ebenfalls zur Besetzung.