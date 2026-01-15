Bella Hadid zog bei der Premiere ihrer neuen Serie "The Beauty" in New York alle Blicke auf sich. In einem atemberaubenden roten Kleid von Schiaparelli erschien das Topmodel im Museum of Modern Art - und gab einen Vorgeschmack auf seine düstere Rolle in Ryan Murphys neuem Projekt.
Das Museum of Modern Art in New York verwandelte sich am Mittwochabend in einen Laufsteg der besonderen Art: Bella Hadid (29) stellte sich dort dem Publikum als Schauspielerin vor. Die Premiere ihrer neuen FX-Serie "The Beauty" lockte zahlreiche Hollywoodgrößen an - doch das Topmodel stahl allen die Show.