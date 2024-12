Serienmacherin bestätigt: Dune: Prophecy wird um zweite Staffel verlängert

1 Emily Watson und Olivia Williams in "Dune: Prophecy". Foto: © 2024 Warner Media, LLC. All Rights Reserved.

Nachdem sich die zwei "Dune"-Filme als Erfolg erwiesen, kamen Sci-Fi-Fans auch mit der ersten Staffel der Serie "Dune: Prophecy" auf ihre Kosten. Umso erfreulicher scheint es also, dass das Prequel eine Fortsetzung bekommt.











Link kopiert



Die HBO-Serie "Dune: Prophecy" wird mit einer zweiten Staffel zurückkehren. Das bestätigt die Serienmacherin Alison Schapker (53) wenige Tage vor dem Finale der ersten Staffel, das am 22. Dezember auf HBO und Max Premiere feiert. "Wir sind so begeistert und dankbar [...], dass wir weiterhin mit diesen unglaublichen Menschen vor und hinter der Kamera zusammenarbeiten und diese Geschichte weiter erzählen können", freute sich Schapker laut "The Hollywood Reporter" auf einer Pressekonferenz.