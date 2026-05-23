Serienhit MobLand: Superstar Tom Hardy gefeuert?

Der gemeinsame Erfolg schweißt für gewöhnlich zusammen, doch bei der Gangster-Serie "MobLand" scheint es keine Zukunft für Hauptdarsteller Tom Hardy zu geben.
Es käme einer ziemlichen Sensation gleich: Die Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" spielt im Londoner Gangster-Milieu, startete 2025 sehr erfolgreich beim Streamingdienst Paramount+. Eine zweite Staffel ist auch bereits abgedreht und wird kommen. Jetzt berichtet das US-Medium "The Hollywood Reporter", dass sich die "MobLand"-Zukunft von Serienstar Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road", 48) in der Schwebe befinden soll. Anderen Berichten zufolge ist er bereits gefeuert. Was ist passiert?