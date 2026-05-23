Serienhit MobLand: Superstar Tom Hardy gefeuert?

Der gemeinsame Erfolg schweißt für gewöhnlich zusammen, doch bei der Gangster-Serie "MobLand" scheint es keine Zukunft für Hauptdarsteller Tom Hardy zu geben.

Es käme einer ziemlichen Sensation gleich: Die Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" spielt im Londoner Gangster-Milieu, startete 2025 sehr erfolgreich beim Streamingdienst Paramount+. Eine zweite Staffel ist auch bereits abgedreht und wird kommen. Jetzt berichtet das US-Medium "The Hollywood Reporter", dass sich die "MobLand"-Zukunft von Serienstar Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road", 48) in der Schwebe befinden soll. Anderen Berichten zufolge ist er bereits gefeuert. Was ist passiert?

Tom Hardy gefeuert oder Engagement in "sehr ungewisser Lage" Das verlässliche US-Branchenmagazin "Variety" etwa meldet: "Wie aus informierten Kreisen verlautet, wurde Hardy nach Unstimmigkeiten am Set mit dem ausführenden Produzenten Jez Butterworth, 101 Studios und anderen nicht gebeten, zur Serie zurückzukehren." Für einen Star von Hardys Kaliber und angesichts des Erfolgs von "MobLand" ein überaus ungewöhnlicher Schritt. Eine Anfrage von "Variety" ließen die Genannten zunächst unbeantwortet

Das Branchenmagazin "Deadline" hingegen bestätigt ebenfalls den Rauswurf und will von einer namentlich nicht genannten Insider-Quelle erfahren haben, dass es Spannungen zwischen Hardy sowie Autor und Showrunner Butterworth gegeben habe, die so sehr eskaliert sein sollen, "dass die beiden nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Hardys chronische Verspätungen am Set gelten als einer der Streitpunkte, wobei auch die Spannungen zwischen ihm und seinen Schauspielkollegen eine Rolle gespielt haben sollen".

Das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldet indes, Hardys "MobLand"-Zukunft "befindet sich derzeit in einer sehr ungewissen Lage. Hardy sei noch nicht entlassen worden, wie andere Medien berichtet haben, so die Quelle, doch es gebe definitiv laufende Gespräche über diese Möglichkeit".

"MobLand" kehrt mit Staffel zwei zurück

Die zweite Staffel von "MobLand" ist bereits abgedreht und wird definitiv mit Hardy als Problemlöser Harry Da Souza erscheinen, der für die Gangster-Familie von Conrad (Pierce Brosnan, 73) und Maeve Harrigan (Helen Mirren, 80) Hindernisse aus dem Weg räumt. Eine dritte Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt, doch haben sich laut den genannten US-Medien bereits Autoren für diese versammelt. Ein üblicher Schritt vor der Bekanntgabe einer offiziellen Bestätigung.

Um Superstar Tom Hardy haben sich im Lauf der Jahre immer wieder Gerüchte gehalten, er sei schwierig am Set. So sagte etwa "Mad Max: Fury Road"-Regisseur George Miller (81) dem "Hollywood Reporter", dass der Star am Set des postapokalyptischen Films oftmals zu spät gekommen sei. Das habe zu Spannungen mit Charlize Theron (50) geführt. Berichten britischer Medien zufolge soll Hardy am Set von "MobLand" Probleme mit Helen Mirren (80) gehabt haben. Laut der "Daily Mail" habe sich die Oscarpreisträgerin beschwert, er "stolziert herum wie ein König". Eine offizielle Bekanntmachung gibt es bei der Personalie Hardy noch nicht.