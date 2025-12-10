Serienfinale: Will Smith kehrt mit Cameo nach Bel-Air zurück

Sieben Jahre nach dem Start des Reboot-Projekts ist es endlich passiert: Will Smith stand für das Serienfinale von "Bel-Air" vor der Kamera. Sein Auftritt neben Hauptdarsteller Jabari Banks sorgte am Set für einen emotionalen Moment.
Der "Fresh Prince" ist zurückgekehrt - zumindest für einen kurzen Auftritt. Will Smith (57) stand erstmals für die Peacock-Serie "Bel-Air" vor der Kamera, die er als ausführender Produzent von Anfang an begleitete. Im Finale der vierten und letzten Staffel, das am Montag (8. Dezember) veröffentlicht wurde, tauchte der Hollywood-Star überraschend auf.