Serienfinale: Will Smith kehrt mit Cameo nach Bel-Air zurück

Sieben Jahre nach dem Start des Reboot-Projekts ist es endlich passiert: Will Smith stand für das Serienfinale von "Bel-Air" vor der Kamera. Sein Auftritt neben Hauptdarsteller Jabari Banks sorgte am Set für einen emotionalen Moment.

Der "Fresh Prince" ist zurückgekehrt - zumindest für einen kurzen Auftritt. Will Smith (57) stand erstmals für die Peacock-Serie "Bel-Air" vor der Kamera, die er als ausführender Produzent von Anfang an begleitete. Im Finale der vierten und letzten Staffel, das am Montag (8. Dezember) veröffentlicht wurde, tauchte der Hollywood-Star überraschend auf.

Smith verkörperte dabei einen namenlosen Charakter, der lediglich als "OG" bezeichnet wurde. In der Szene gibt er dem jungen Will - gespielt von Jabari Banks (27) - Ratschläge mit auf den Weg. Der steht nämlich vor einer schwierigen Entscheidung: Er soll für das College nach Philadelphia zurückkehren, obwohl er sich längst in Kalifornien eingelebt hat.

Sieben Jahre bis zum gemeinsamen Dreh

Für "Bel-Air"-Schöpfer Morgan Cooper war der Moment schlicht "unvergesslich", wie er gegenüber "Entertainment Weekly" verriet. "Jabari und Will zusammen zu sehen, fühlte sich an wie ein Kreis, der sich schließt. Es hat sieben Jahre gedauert, bis dieser Moment Wirklichkeit wurde", erklärte er. Cooper erinnerte sich dabei an seine erste Begegnung mit Smith im Jahr 2019 in Miami, als beide gemeinsam an der Entwicklung der Serie arbeiteten. "Hinter dem Monitor zu stehen und 'Action' für mein Idol zu rufen... das war einfach ein Segen."

Zwei Enden für alle Fälle

Dass Smith im Finale auftauchen würde, war laut Showrunnerin Carla Banks Waddles von Beginn an geplant. "Als wir die Staffel im Writers' Room konzipiert haben, war er Teil davon", sagte sie gegenüber "Deadline". Die Umsetzung gestaltete sich allerdings kompliziert. Das Team schrieb vorsichtshalber zwei verschiedene Enden - für den Fall, dass es mit Smiths Terminkalender nicht klappen sollte.

"Etwa zwei Wochen vorher erfuhren wir, dass er es in die Staaten zurückschafft", berichtete Waddles. "Er hat einen unglaublich vollen Terminplan. Es gab Tage, an denen wir die Hoffnung aufgegeben hatten, und andere, an denen wir dachten: Könnte es wirklich klappen?" Am Ende fügte sich alles zusammen.

"Ein poetischer Moment"

Hauptdarsteller Jabari Banks beschrieb in einem Statement, das Peacock veröffentlichte, was ihm der gemeinsame Dreh bedeutete. "Sein Cameo in 'Bel-Air' fühlt sich wie eine wahrhaft poetische Rückkehr an", so der 27-Jährige. Er freue sich darauf, dass die Fans - sowohl der neuen Serie als auch der Original-Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" - diesen besonderen Moment erleben können.