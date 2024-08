Fans von „Emily in Paris“ sind aktuell glücklich und traurig zugleich. Die ersten 5 Folgen der 4. Staffel sind kürzlich veröffentlicht worden, gleichzeitig müssen sich die Zuschauer dennoch gedulden: Der 2. Teil der 4. Staffel kommt erst im September. Mit diesen Serien können Sie die Wartezeit überbrücken.

15 ähnliche Serien wie „Emily in Paris“

Wenn Sie "Emily in Paris" genossen haben, könnten Ihnen auch die folgenden Serien gefallen, die ebenfalls eine Mischung aus Romantik, Drama, Mode und einer internationalen Kulisse bieten:

"The Bold Type": Diese Serie folgt drei jungen Frauen, die bei einem New Yorker Modemagazin arbeiten. Sie führen durch ihre Karrieren, Freundschaften und ihr Liebesleben.

"Younger": Eine humorvolle Serie über eine 40-jährige Frau, die sich als 26-Jährige ausgibt, um in der Verlagsbranche wieder Fuß zu fassen. Die Serie kombiniert Romantik, Karriereambitionen und das New Yorker Stadtleben.

"Sex and the City": Ein Klassiker, der das Leben von vier Freundinnen in New York City verfolgt, die sich mit Karriere, Liebe und Freundschaft auseinandersetzen. Die Serie ist bekannt für ihre modischen Outfits und romantischen Verwicklungen.

"Gossip Girl": Diese Serie dreht sich um das Leben der reichen Elite in New York City, voller Drama, Intrigen, Mode und Romantik, ähnlich wie "Emily in Paris", aber mit einem dunkleren, intensiveren Ton.

"The Marvelous Mrs. Maisel": Eine humorvolle und stilvolle Serie, die in den 1950er-Jahren spielt und das Leben einer Hausfrau verfolgt, die versucht, sich als Stand-up-Komikerin in New York durchzusetzen.

"Valeria": Eine spanische Serie, die das Leben einer Schriftstellerin in Madrid und ihrer drei besten Freundinnen verfolgt. Sie bietet eine ähnliche Mischung aus Romantik, Freundschaft und der Suche nach beruflicher Erfüllung.

"Sweetbitter": Basierend auf dem gleichnamigen Roman, erzählt diese Serie die Geschichte einer jungen Frau, die in die aufregende und oft chaotische Welt der New Yorker Gastronomie eintaucht.

"Made in Heaven": Diese indische Serie folgt zwei Hochzeitsplanern in Delhi, die sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen, Romantik und persönlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Sie kombiniert Glamour, Drama und kulturelle Einblicke.

"Love & Anarchy": Eine schwedische Serie, die die Geschichte einer Beraterin und eines IT-Technikers erzählt, die sich auf ein Spiel einlassen, das ihre Leben und Karrieren durcheinanderbringt. Die Serie bietet eine Mischung aus Romantik, Humor und modernen Beziehungen.

"Jane the Virgin": Eine humorvolle und dramatische Serie, die das Leben von Jane, einer jungen Frau, die versehentlich künstlich befruchtet wird, auf charmante Weise erzählt. Sie kombiniert Elemente von Telenovelas mit modernen Beziehungsdramen.

"You Me Her": Eine romantische Komödie, die sich um ein Ehepaar und ihre polyamore Beziehung zu einer jüngeren Frau dreht. Die Serie erforscht unkonventionelle Liebesgeschichten mit einer leichten, humorvollen Note.

"Run the World": Diese Serie erzählt die Geschichte von vier Freundinnen, die in Harlem, New York, leben und sich gemeinsam durch die Höhen und Tiefen ihrer Karrieren, Freundschaften und Liebesleben bewegen. Sie vereint Humor, Stil und das kraftvolle Zusammenspiel starker weiblicher Charaktere in einer pulsierenden urbanen Kulisse.

"Dollface": Nach einer Trennung versucht die Protagonistin, ihre weiblichen Freundschaften wiederzubeleben und sich selbst zu finden. Die Serie kombiniert surrealen Humor mit Themen wie Freundschaft und Selbstverwirklichung.

"Cooper Barrett's Guide to Surviving Life": Eine humorvolle Serie, die das chaotische Leben von Cooper und seinen Freunden in ihren Zwanzigern erzählt, während sie sich durch ihr Liebesleben und ihre Karrieren kämpfen.

"Good Trouble": Ein Spin-off der Serie "The Fosters", das das Leben von zwei Schwestern in Los Angeles verfolgt, die versuchen, ihre Karriere zu starten und ihre Identität zu finden, während sie sich durch das Leben in der Großstadt schlagen.

Weitere Infos zur 4. Staffel von „Emily in Paris“

Alles, was Sie zur 4. Staffel von „Emily in Paris“ wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst: Alle Infos zur 4. Staffel von „Emily in Paris“. Die Folgen 6 bis 10 sind ab dem 12. September 2024 auf Netflix verfügbar.