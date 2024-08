Serien-Tüv „Elsbeth“: Mordfälle mit einer Prise Humor

Mordfälle, Wolkenkratzer, New Yorker Charme und zwischendurch ein herzhafter Lacher an der falschen Stelle – in der neuen Spin-Off-Serie „Elsbeth“ werden Kriminalfälle von der liebenswerten Strafverteidigerin Elsbeth Tascioni gelöst. Fans kennen sie schon aus dem „Good Wife“-Universum, jetzt bekommt Carrie Preston ihre eigene Serie. Wir haben für Sie die erste Folge der Serie geguckt, die von Dienstag an bei Sky zu sehen ist.

Die Story in drei Sätzen Wegen eines Jobs zieht es die quirlige Strafverteidigerin Elsbeth Tascioni vorübergehend nach New York – und davon ist sie mehr als begeistert. Dort angekommen, soll sie das New Yorker Police Department bei seiner Arbeit als externe Beobachterin unterstützen und hilft mit ihrer fast schon kindlichen Begeisterung beim Lösen von Mordfällen. So richtig leicht wird ihr der Start allerdings nicht gemacht, denn das NYPD hält anfangs eher weniger von seiner überdrehten neuen Kollegin in schrillen Outfits, die ihre bunt gestreiften Korbtaschen überall hin mitschleppt.

Wer ist der Star? Carrie Preston, die man aus dem Netflix-Drama „To the Bone“ und „Die Hochzeit meines besten Freundes“ kennt, verkörpert die Hauptperson. Dabei schafft sie es, Elsbeth scharfsinnig und zugleich naiv wirken zu lassen. Ihr zur Seite steht die NYPD-Polizistin Kaya, gespielt von Carra Patterson. Und es flimmert noch ein bekanntes Netflix-Gesicht über den Bildschirm: Wendell Pierce, den man aus der Anwaltsserie „Suits“ kennt, spielt den Polizeichef Captain Wagner und verpasst ihm den berühmten New Yorker Charme.

Wer soll das anschauen? Alle, die gute Ermittlergeschichten mögen und denen brutale Krimi-Serien zu schwer im Magen liegen. Und alle, die sich über ein paar coole New-York-Aufnahmen zwischendurch freuen.

Wer steckt dahinter? Die Spin-Off-Serie wurde von Michelle und Robert King gemeinsam geschrieben. Das Ehepaar steckt auch hinter dem Stoff der beliebten Fernsehserie „Good Wife“, die von 2009 bis 2016 lief. Produziert wurde die zehnteilige Staffel von CBS Studios und King Size Productions.

Der Konversation des Tages Elsbeth zum Tour-Guide, nachdem sie den Sightseeing-Bus am Tatort zum Anhalten gebracht hat: „Oh, this is my stop!“ „You know this is not an Uber?” „Yeah, but you were heading up this way.” (zu Deutsch: „Oh, das ist meine Haltestelle!“ „Sie wissen, dass das kein Uber ist oder?“ „Ja, aber Sie waren auf dem Weg hierher.“)

Bingewatch-Faktor Obwohl in jeder Folge ein Fall abgeschlossen wird, bleibt es dank des Cliffhangers in der ersten Episode spannend. Achtung, Spoiler: Es geht darum herauszufinden, ob Captain Wagner vielleicht doch keine so weiße Weste hat.

Gesamtnote 2

Streaming Ab Dienstag, 6. August, läuft die erste Staffel Elsbeth auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr. Streamen kann man die zehn Folgen über das Sky Entertainment Plus Paket.