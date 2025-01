Serien-Tourismus: Zu viele Fans: New Yorker Sex and the City-Haus erhält Tor

Zu viele Fans: New Yorker "Sex and the City"-Haus erhält Tor

1 Die Treppenstufen von Carrie Bradshaws Serien-Haus sorgen für Wirbel. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Vor rund 20 Jahren kam die letzte Folge der Kultserie «Sex and the City» heraus - aber noch immer besuchen unzählige Touristen die Drehorte in New York. Einer Hausbesitzerin wird es nun zu viel.











New York - Rund 20 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" will die Besitzerin des Serien-Hauses von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) angesichts des anhaltenden Touristen-Anstroms ihren Treppenaufgang mit einem Tor verriegeln. Die zuständige Denkmalschutz-Kommission in New York billigte einen entsprechenden Antrag.