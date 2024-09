Serien-Projekt von Jonathan Franzen: Meryl Streep: Hauptrolle in Serien-Adaption von Die Korrekturen?

1 Hollywood-Ikone Meryl Streep könnte sich ihre nächste große Rolle geangelt haben Foto: imago/ABACAPRESS / ABACA

Medienberichten zufolge soll Oscar-Preisträgerin Meryl Streep die Hauptrolle in der Serien-Adaption von Jonathan Franzens Mega-Bestseller "Die Korrekturen" übernehmen.











Link kopiert



Mit seinem Roman "Die Korrekturen" (engl. "The Corrections") gelang dem US-amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen (65) im Jahr 2001 der große Durchbruch. Das über 700 Seiten lange Werk erzählt die Geschichte eines älteren Ehepaars aus dem Mittleren Westen, das angesichts des rapiden gesundheitlichen Verfalls des Familienvaters seine drei erwachsenen Kinder noch einmal zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest in ihrem Elternhaus zu versammeln will. Neben dieser Rahmenhandlung widmet der Roman auch noch jedem einzelnen Kind einen ausführlichen eigenen Handlungsstrang.