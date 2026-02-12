"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Nur wenige Monate zuvor absolvierte er seinen letzten Auftritt auf dem roten Teppich. Im Mai war ihm sein Kampf gegen den Krebs deutlich anzusehen.
Am 11. Februar 2026 ist James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren seinem Darmkrebsleiden erlegen. Seine Frau Kimberly bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. Wenige Monate vor seinem Tod posierte der "Dawson's Creek"-Star noch ein letztes Mal für die Fotografen.