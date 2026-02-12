"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Nur wenige Monate zuvor absolvierte er seinen letzten Auftritt auf dem roten Teppich. Im Mai war ihm sein Kampf gegen den Krebs deutlich anzusehen.

Am 11. Februar 2026 ist James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren seinem Darmkrebsleiden erlegen. Seine Frau Kimberly bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. Wenige Monate vor seinem Tod posierte der "Dawson's Creek"-Star noch ein letztes Mal für die Fotografen.

Sein letzter Auftritt auf einem roten Teppich fand am 14. Mai 2025 in Los Angeles statt. Van Der Beek erschien zur Premiere der Prime-Video-Serie "Overcompensating", bei der er in zwei Episoden mitgewirkt hatte. Auf Instagram teilte er damals ein Video, das ihn beim Ankleiden zeigte - lässig und gut gelaunt. Zu sehen war der Schauspieler in einem blau-weiß gestreiften Hemd, einem auffälligen roséfarbenen Anzug und dunkelroten Loafern. Bei dem Event posierte er auch lächelnd mit Serienmacher Benito Skinner und Kollegin Connie Britton.

Sein mutiger Kampf gegen den Krebs

Trotz seines positiven Auftretens konnte der Serienstar nicht über den Fakt hinwegtäuschen, dass der Krebs ihn bereits gezeichnet hatte, weswegen er deutlich schmaler als gewohnt wirkte. Van Der Beek hatte seine Diagnose - Darmkrebs im Stadium 3 - im November 2024 öffentlich gemacht, nachdem er bereits seit dem Sommer 2023 privat dagegen kämpfte. Damals sagte er, er habe sich privat mit seiner Diagnose auseinandergesetzt und "mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie Schritte unternommen, um sie zu bewältigen". Es gebe "Grund zum Optimismus und ich fühle mich gut".

"Ich habe Krebs immer mit dem Alter und einem ungesunden, bewegungsarmen Lebensstil in Verbindung gebracht. Aber ich war in großartiger körperlicher Verfassung. Ich habe versucht, mich gesund zu ernähren", erklärte er in einem weiteren Interview mit dem "People"-Magazin. Erste Symptome wie Veränderungen bei der Verdauung habe er zunächst auf seinen Kaffeekonsum geschoben, bevor er sich zu einer Darmspiegelung entschloss. "Ich glaube, ich bin in einen Schockzustand verfallen", erinnerte er sich an die Diagnose. In einem emotionalen Instagram-Video im März 2025 reflektierte Van Der Beek dann über "das härteste Jahr meines Lebens". Er habe "dem Tod direkt ins Auge blicken" müssen.

"Das Beste", was ihm passiert ist

Im September nahm er per Video noch an einem Treffen der ehemaligen "Dawson's Creek"-Besetzung teil. Eigentlich hatte er persönlich erscheinen wollen, ein Magenvirus zwang ihn jedoch zur Absage. Die Zuschauer bemerkten bei seinem virtuellen Auftritt seinen deutlichen Gewichtsverlust und schrieben zahlreiche Kommentare dazu. Van Der Beek erklärte später in der "Today Show", der Gewichtsverlust sei auf den Magenvirus zurückzuführen und nicht direkt auf die Krebserkrankung.

Sein letztes großes Interview wurde im Dezember 2025 ausgestrahlt und zeigte Van Der Beek noch mal schmaler. Darin erzählte er auch, was die Krankheit ihn vor allem gelehrt habe. "Die größte Veränderung war diese Reise zur Selbstliebe. Ich habe erkannt, dass ich der Liebe würdig bin. Meiner eigenen Liebe, Gottes Liebe." In gewisser Weise sei die Diagnose deshalb "das Beste", was ihm je passiert sei. "Ich hatte diese kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagte: 'Du wirst Veränderungen in deinem Leben vornehmen, die du niemals vornehmen würdest, wenn du nicht diese extreme Diagnose erhalten hättest'", so der sechsfache Vater.