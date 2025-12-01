Serien: Nach dem Sisi-Boom jetzt der Mozart-Trend

Gleich zwei neue Serien drehen sich um Wolfgang Amadeus Mozart: Einmal steht seine Schwester im Rampenlicht, einmal der Konkurrenzkampf mit dem Hofkomponisten Salieri. Was steckt dahinter?
Wien/Salzburg - "Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because: Er hatte Flair": Bald ist es 40 Jahre her, dass ein deutschsprachiges Lied Nummer-eins-Hit in den USA wurde. "Rock me Amadeus" von Falco war das, im März 1986. Es war der Höhepunkt einer Art Mozart-Welle in den 80er Jahren. Schon 1985 hatte Miloš Formans Filmdrama "Amadeus" acht Oscars abgeräumt. Nun gibt es wieder eine Begeisterung für Mozart - doch nicht in der Popmusik und auch nicht im Kino, sondern zeitgemäß im Streaminggeschäft.