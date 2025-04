Serien, Kosten, Werbung?: Amazon startet linearen Sender

Foto: iStock via Getty/Deagreez

Amazon erweitert sein Angebot für Prime-Mitglieder und startet einen linearen Sender, der dem klassischen Fernsehen gleicht. Was kostet der Spaß? Gibt es Werbung? Und was wird überhaupt gezeigt?

Mal wieder läuft nur uninteressanter Kram im deutschen Fernsehen und keine Lust darauf, die ganzen Streamingdienste nach der nächsten Serie zu durchforsten? Amazon möchte wohl für genau solche Fälle eine neue Alternative bieten. Das hauseigene Streamingangebot Prime Video wird um einen linearen Sender erweitert - so, wie Zuschauerinnen und Zuschauer das Ganze aus dem klassischen Fernsehen kennen.

Wann und wo geht es los?

In Deutschland ist der neue Sender ab dem heutigen 17. April abrufbar, wie Amazon im Vorfeld mitgeteilt hat. Prime-Mitglieder können diesen dann im "Live-TV"-Bereich auf ihrem unterstützten Endgerät finden - dort, wo beispielsweise auch die Öffentlich-Rechtlichen abrufbar sind. Der Prime-Video-Sender soll dann künftig rund um die Uhr Inhalte zeigen. Über einen elektronischen Programmführer (EPG) gibt es Infos über das aktuelle und kommende Programm.

Welche Inhalte gibt es zu sehen?

Los geht es Amazon zufolge unter anderem mit den beiden ersten Episoden der neuen "LOL: Last One Laughing"-Staffel, die zur Primetime gezeigt werden. Diese sind ab dem 17. April ebenfalls wie gewohnt über den Streamingdienst abrufbar. Jeweils zwei der insgesamt sechs Episoden sind dann an den folgenden Donnerstagen erneut ab 20:15 Uhr auf dem linearen Sender zu sehen. Entsprechend werden die Folgen wöchentlich zum Abruf bereitgestellt.

Der Sender zeigt durchgehend in Prime Video enthaltene Filme und Serien. Als Beispiele nennt der Versandriese neben dem Comedy-Erfolg "LOL" etwa auch "Reacher", "Fallout", "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", "Culpa Mia - Meine Schuld", den Überraschungs-Hit "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" sowie "Perfekt Verpasst" mit Anke Engelke (59) und Bastian Pastewka (53).

Wie viel kostet der Sender und gibt es Werbung?

Wie bereits erwähnt, steht der Sender nur Prime-Mitgliedern zur Verfügung - für diese gibt es aber keine Zusatzkosten. In Deutschland kostet eine Mitgliedschaft ohne Vergünstigungen derzeit je nach gewähltem Modell 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro im Jahr. Für Azubis, Studenten und rundfunkbeitragsbefreite Kunden gibt es vergünstigte Mitgliedschaften. Wie bei einem althergebrachten TV-Sender soll es auch auf dem Amazon-Sender Werbeunterbrechungen geben. Kundinnen und Kunden des Versandriesen können 2,99 Euro im Monat zusätzlich zahlen, wenn sie Streaming-Inhalte ohne Werbung auf Abruf sehen möchten.