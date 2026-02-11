Serien-Hype in Stuttgart: „Heated-Rivalry“-Fans mieten Werbefläche am Pragsattel-Hochbunker

Keine Serie sorgt gerade für mehr Buzz als „Heated Rivalry“. Die deutschen Fans haben sich für die Hauptdarsteller eine ganz besondere Aktion ausgedacht – und das in Stuttgart.
Es ist vielleicht der heißeste Export aus Kanada seit Ryan Gosling: „Heated Rivalry“. Das queere Eishockeydrama hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Seit Anfang Februar ist die Serie auch in Deutschland zu sehen – die ersten sechs Folgen laufen beim neuen Streamingdienst HBO Max. Die Hauptdarsteller Hudson Williams und Connor Storrie – die im Plot zwei Eishockeyprofis spielen, die sich auf dem Eis bekämpfen und in der Umkleide begehren – waren sogar Fackelträger bei den Olympischen Winterspielen in Italien. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani ist ein Fan und empfahl seinen Bürgern das Binge-Watching von „Heated Rivalry“ kürzlich während eines Schneesturms am „Big Apple“.