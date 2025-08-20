Serie von Tim Burton: Schon fast 80 Millionen Abrufe für neue Wednesday-Episoden

«Wednesday» mit Jenna Ortega ist die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie. Staffel zwei geht gestaffelt online. Nach gut zehn Tagen haben schon viele die ersten vier Folgen geschaut.
Berlin - Mystery-Komödie kombiniert mit Coming-of-Age-Stoff läuft bestens, wie nun auch die zweite Staffel der Addams-Family-Spin-off-Serie "Wednesday" zeigt. Am 6. August ging die Serie von Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice") in ihre zweite Staffel. Bislang gibt es Folge 1 bis 4 zu sehen. Teil zwei der zweiten Staffel (Episode 5 bis 8) folgt am 3. September.