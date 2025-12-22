Eine sechste Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt, aber Serienschöpfer Darren Star scheint bereits fest mit einer weiteren Fortsetzung des Netflix-Hits "Emily in Paris" zu rechnen. Darin könnte es die Hauptfigur wieder in ein neues Land verschlagen.
Am 18. Dezember startete die fünfte Staffel von "Emily in Paris", die direkt auf dem ersten Platz der deutschen Netflix-Charts landete. Weitere Episoden sind offiziell noch nicht bestätigt, allerdings macht Serienschöpfer Darren Star (64) den Fans jetzt in mehreren Interviews Hoffnung auf mehr Stoff über Emily Cooper (Lily Collins, 36) und ihre beruflichen und privaten Erlebnisse in der Stadt der Liebe.