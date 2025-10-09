Das Wintersemester beginnt, viele neue Studis kommen nach Stuttgart. Wir wissen: Der Start kann einsam sein. Wir haben ein paar Tipps, wie ihr schnell neue Leute kennenlernen könnt.
Ob beim Sport, beim Spieleabend oder bei Karaoke – der Kessel steckt voller Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Wir wissen: Gerade zum Start des Wintersemesters suchen viele Studierende Anschluss. Damit seid ihr nicht allein. Wir zeigen euch die besten Orte und Events, um in der Stadt Kontakte zu knüpfen – entspannt, unkompliziert und garantiert nicht langweilig.