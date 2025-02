Serie Rechtsstaat: Kölner mit Gummibären unter Schwaben

1 Richter Norbert Winkelmann (Mitte) mit seinen beiden Beisitzern Lisa Seufert und Kai Gassert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Ein neuer Fall für die Richter der 19. Schwurgerichtskammer in Stuttgart: eine Schranktür, ein Toter und eine Umworbene.











Ein Justizwachtmeister bringt Remshalden aus dem Rems-Murr-Kreis nach Stuttgart. In braunen Aktendeckeln, die von einem roten Gummiband zusammengehalten werden. In das Dienstzimmer von Richter Norbert Winkelmann hinten rechts in der Ecke des Landgerichtsgebäudes auf seinen museumsreifen Schreibtisch vorne am Fenster. Ein Teppich darunter, der schon bessere Tage gesehen hat. Hinter dem Bürostuhl des Vorsitzenden der 19. Schwurgerichtskammer sechs Stühle. In ihrer Mitte ein weißer Tisch. Mit einem Glas voller Gummibärchen. „Greif zo“, kölscht Winkelmann. „Wat han m‘r dan hee?“