9 Immer wieder finden im Café Provinz Konzerte statt. Am Samstag waren die Primebeats zu Gast. Foto: Avanti/Ralf Poller

Im Café Provinz am Marbacher Cottaplatz sitzen Jung, Alt und Mittelalt. Die Kneipe gibt es seit 36 Jahren.









Marbach - In Marbach geht man ins Café. Betonung nicht auf dem é, sondern auf dem a – schwäbisch halt. Oder einfach nur ins Provinz. Dort trifft man sich – gefühlt schon immer und das generationenübergreifend. Da sitzen Junge und Alte. Letztere kamen schon, als sie noch jung waren. Die Gäste sitzen drinnen oder draußen im Provinz am Cottaplatz in Marbach.