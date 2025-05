Serie kommt 2026: So sieht Nicolas Cage als Spider-Man Noir aus

Es gibt ein erstes Bild zur mit Spannung erwarteten "Spider-Noir"-Serie mit Nicolas Cage (61) in der Hauptrolle. MGM+ und Amazons Streamingdienst Prime Video enthüllten dies im Rahmen einer Präsentation zur Live-Action-Serie, die im Jahr 2026 erscheinen soll. Sie basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir".

Nachdem Nicolas Cage in "Spider-Man: A New Universe" (im Original "Spider-Man: Into the Spider-Verse") dem bei den Fans beliebten Spider-Man Noir seine Stimme lieh, ist der Schauspieler im ersten Bild zu "Spider-Noir" nun in der Rolle des Helden zu sehen. Er trägt auf dem Schwarz-Weiß-Foto das Kostüm von Spider-Man Noir mit Filzhut, weißer Brille, schwarzer Maske und Trenchcoat. Cage ist zudem in der ikonischen Spider-Man-Pose zu sehen, in der der Superheld seine Netze schießt.

Darum geht's in "Spider-Noir"

Die Serie erzählt die Geschichte eines alternden und vom Pech verfolgten Privatdetektivs (Cage) im New York der 1930er Jahre. Er ist gezwungen, sich mit seinem früheren Leben als Superheld der Stadt auseinanderzusetzen. Einer Mitteilung zufolge wird "Spider-Noir" sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe verfügbar sein. Das sei wahrscheinlich "eine Premiere dieser Art", wie Vernon Sanders, Leiter der TV-Abteilung von Amazon MGM Studios, laut "Deadline" bei der Präsentation sagte.

Zur Besetzung gehören neben Oscarpreisträger Nicolas Cage unter anderem auch Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez und Jack Huston. Harry Bradbeer wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen. Oren Uziel und Steve Lightfoot werden als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Sie entwickelten die Serie zusammen mit dem Team von "Spider-Man: Into the Spider-Verse": Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal.

Die Serie wird nächstes Jahr in den Vereinigten Staaten auf MGM+ erscheinen und weltweit auf Prime Video in mehr als 240 Ländern laufen.