Besticht durch irischen Charme: das Towers in Ludwigsburg Foto: factum/Simon Granville

Irish Pubs gibt es überall auf der Welt, auch in der Barockstadt. Warum funktioniert das Konzept so gut? Für den zweiten Teil unserer Serie, in der wir in unregelmäßigen Abständen die bekanntesten Lokalitäten der Barockstadt vorstellen, haben wir das Towers besucht.









Ludwigsburg - Wer im Towers am Ludwigsburger Marktplatz sitzt, dem fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, sein kühles Stout gerade eigentlich irgendwo in Irland hinunter zu stürzen. An den Wänden hängen alte Guinness-Plakate und Fotos aus vergangenen Zeiten, hinter der Bar türmen sich die Whiskeyflaschen. Die Holzstühle knarzen, wenn man sich setzt, die Luft ist bier- und whiskeygeschwängert. Herr über dieses Reich ist Christian Neutelings – waschechter Ire, der leichte Akzent verrät es. Als Mann von der grünen Insel muss der 52-Jährige wissen, wie Pub richtig geht.