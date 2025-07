Serie in Baden-Württemberg: Diebe plündern Lkw – Diesel, Reifen, Ketten weg

Abgestellte Lastwagen werden immer wieder Ziel von Dieben. Im Land bahnt sich gerade eine Serie an: Allein im Raum Ulm gab es jetzt drei Fälle an einem Wochenende.

Am Auto selbst haben die Gestalten, die sich meist bei Nacht oder am Wochenende über abgestellte Lastwagen hermachen, meist wenig Interesse. Ihr Blick gilt stattdessen dem Tank. Hunderte Liter Kraftstoff gibt es dort oft zu hohlen. Doch nicht nur. In Baden-Württemberg häufen sich derzeit die Fälle, bei denen Lkw geradezu ausgeschlachtet werden. Und wenn sich das Ganze auf Baustellen abspielt, gehen oft noch die bei Kriminellen hoch beliebten Kupferkabel oder Werkzeuge mit.

In Ulm hat es allein am vergangenen Wochenende drei Fälle gegeben. Die Polizei prüft deshalb, ob sie zusammenhängen könnten. Auf jeden Fall dürften Profis am Werk gewesen sein. Die Täter müssen mit entsprechenden Gerätschaften und großen Fahrzeugen anrücken, um alles abtransportieren zu können. Denn sie erbeuteten rund 600 Liter Diesel und zahlreiche Räder.

600 Liter Diesel erbeutet

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen zapften dort Unbekannte aus den Tanks von einem Bagger und einem Lkw Diesel ab. Beide Fahrzeuge standen laut Polizei im Lehrer Feld, einem Gewerbegebiet direkt an der A 8 zwischen Dornstadt und Jungingen. Verkehrsgünstig gelegen, auch für die Täter. Die pumpten rund 300 Liter Diesel ab. Zudem nahmen sie eine auf dem Bagger montierte Lampe mit.

Ganz in der Nähe, ebenfalls bei Dornstadt an der A 8, ist übers Wochenende ein weiterer abgestellter Lastwagen geplündert worden. Dort zapften die Diebe noch mal 300 Liter Diesel ab und stahlen acht Ketten zum Verzurren der Ladung. Und auf dem Gelände einer Firma im Donautal verschwanden zehn Räder von dort geparkten Lkw. Die Diebe bockten die Fahrzeuge auf und montierten die Räder in aller Ruhe ab.

Täter nutzen besonders gern Plätze, wo Lkw länger abgestellt werden – selbst Rasthöfe sind betroffen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Falls es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, könnte sich eine Serie in Baden-Württemberg anbahnen. Denn die einzigen Diebstähle dieser Art sind das beileibe nicht. Erst wenige Tage zuvor hat es gleich mehrere Fälle im Zollernalbkreis gegeben. Dort wurden an mehreren Stellen die Tanks von Baggern und Lastwagen geknackt. Die Täter zapften mindestens 1200 Liter Diesel ab und müssen dafür laut Polizei ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Ähnliche Fälle sind in den vergangenen Monaten unter anderem auch aus Kirchheim/Teck (Landkreis Esslingen) oder aus dem Landkreis Göppingen gemeldet worden. Dort nahmen die Täter nicht nur reichlich Diesel mit, sondern von einem Firmengelände auch gleich noch Kupferkabel und Baumaschinen. Dafür rissen sie sogar einen Holzzaun nieder und brachen eine Schiebetür auf. Selbst auf Autobahnraststätten sind Lastwagen nicht sicher: Ende Oktober vergangenen Jahres wurden auf einer Tank- und Raststätte an der A 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) aus einem Lastwagen 500 Liter Diesel abgezapft.

Teures Parfüm gestohlen

Allerdings werden Lkw nicht immer nur Ziel von Dieben, wenn die Fahrzeuge irgendwo abgestellt sind und niemand in der Nähe ist. Besonders dreist gingen wohl mehrere Täter Ende Juni zwischen Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) und Stuttgart-Rohr vor: Dort stellte ein Fahrer seinen Lkw abends auf dem Wanderparkplatz Schmellbachtal ab und legte sich zum Schlafen in seiner Kabine hin. Während seiner Nachtruhe brachen Diebe den Auflieger des Sattelzugs auf und nahmen die gesamte Ladung mit – hochwertiges Parfüm im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.