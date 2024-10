Serie im SWR: Die schweißtreibende Kunst im Staatstheater

1 „Schwanensee“ in Stuttgart: Für solche Bilder wird im Hintergrund viel gearbeitet. Foto: Stuttgarter Ballett/Stuttgarter Ballett

In der Miniserie „Toi Toi Toi" – Das größte Dreispartentheater der Welt" beleuchtet der SWR die Innenwelten der Stuttgarter Staatstheater.











Der hat ‘ne Energie, der Björn! Esther Dierkes staunt. Nicht nur über ihren Mann, den Bariton Björn Bürger, der in Rossinis „Barbier von Sevilla“ den Grafen Almaviva singt. Nein, die Sopranistin, ebenfalls Ensemblemitglied der Stuttgarter Staatstheater, staunt über das, was sie gemeinsam mit den Kameras hinter den Kulissen der Kunst entdeckt. Dierkes und Bürger sind zwei der jungen Protagonisten eines Doku-Fünfteilers, den Sandra Maria Dujmovic und Joachim Lang, Produzenten der Kinofilme „Mackie Messer“, „Führer und Verführer“ und „Cranko“, für den SWR konzipiert haben. Rocio Aleman und Elias Krischke vertreten die Sparten Tanz und Schauspiel. Gemeinsam mit dem quirligen, sympathischen Quartett blicken die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen einer „gigantischen Kunstfabrik“ (Bürger) – und werden so Teile eines spannenden Wechselspiels. Hier sind hochemotionale Momente rund um die Vorstellungen: fragile Berührungen und hochriskante Figuren der Tanzenden im Ballett, Anspannungen der Singenden vor der ersten Opernarie. Und dort sind die Bereiche, in denen das Handwerk der Kunst zuarbeitet.