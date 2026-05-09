Serie habe seine Show kopiert: Jerry Seinfeld macht sich über die Friends lustig

Komiker Jerry Seinfeld hat auf einer Comedy-Veranstaltung eine Theorie über die Entstehung von "Friends" präsentiert: Der Sender NBC habe einfach sein Format kopiert - nur mit attraktiven Schauspielern.
Jerry Seinfeld (72) hat beim "Netflix Is a Joke Festival" in Los Angeles eine Theorie über die Hitserie "Friends" zum Besten gegeben. Der 72-Jährige trat am 5. Mai im Greek Theatre auf und ließ das Publikum raten, was seine Lieblingssendung aller Zeiten sei. Als jemand aus dem Publikum "Friends" rief, nutzte Seinfeld den Moment für einen seiner humorvollen Seitenhiebe.