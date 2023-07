1 Die Kliniken Schmieder bauen in Gerlingen ein neues Haus mit 100 zusätzlichen Plätzen für Reha-Patienten. Foto: factum/Jürgen Bach

Nach einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung lernen Patienten in der Reha-Klinik den Alltag wieder neu. Jeder muss individuell behandelt werden.









Gerlingen - Sie können nicht mehr richtig sprechen, ein Arm oder ein Bein versagt den Dienst, selbst essen ist nur mit großer Mühe oder Hilfe möglich – die Patienten in der Reha-Klinik Schmieder in Gerlingen haben mit vielen Beschwernissen zu kämpfen. Manche mit kleinen, andere mit großen. Jedes Jahr werden auf der Schillerhöhe und in einer Filiale 1500 Menschen stationär behandelt. Die Ärzte und Therapeuten bei Schmieder sind Spezialisten für die Rehabilitation von neurologisch erkrankten Menschen. Unendliche Geduld ist die Basis ihrer Arbeit.