1 Wenn die Welt eher grau und düster wirkt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Warum Depressionen häufig immer noch mit Schwäche verbunden werden – und was geschehen muss, damit sich das ändert. Hermann Ebel, Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik in Ludwigsburg, im Interview.

Ludwigsburg - Das Bewusstsein für Depressionen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Dennoch ist der Umgang mit depressiv Erkrankten häufig falsch, wie Hermann Ebel, der Ärztliche Direktor der Psychiatrischen Klinik in Ludwigsburg, weiß.

Herr Ebel, hat die Anzahl der Menschen, die an psychischen Krankheiten leiden, in den vergangenen Jahren zugenommen?

Ich würde sagen, die Kerngruppe der psychischen Störungen – dazu zähle ich zum Beispiel die depressiven, schizophrenen und Angst- und Zwangsstörungen – hat nicht zugenommen. In den Randbereichen psychischer Störungen wie dem sogenannten Burnout, der ADHS oder der posttraumatischen Belastungsstörung, gibt es hingegen eine Zunahme. Das liegt aber vermutlich schlicht daran, dass sich mehr Menschen dazu bekennen.

Wie ist die Abgrenzung zwischen Burnout und Depression?

Burnout ist ein Begriff, der sehr schlecht definiert ist und Verwirrung stiftet. Die allermeisten, die sich als Burnout-Betroffene definieren, sind letztlich depressiv Erkrankte. Ich persönlich akzeptiere den Begriff eigentlich nur als eine Art Steigbügel, der Patienten hilft, sich in Behandlung zu begeben. Viele akzeptieren die Diagnose nämlich leichter als die einer Depression.

Woran liegt das?

Sich als jemand zu outen, der depressiv gedrückt ist, fällt vielen schwer, weil das schnell mit Schwäche assoziiert wird. In dem Begriff Burnout schwingt hingegen mit, dass eine Person, die mal gebrannt und sich engagiert hat, nun unter der Überlast, die sie sich aufgebürdet hat, zusammenbricht.

Woher kommen diese Schwierigkeiten im Umgang mit psychischen Leiden?

Wir Menschen haben ein ständiges Erklärungsbedürfnis, wir möchten immer die Gründe kennen. Daraus resultieren Fragen wie: Was oder wer ist verantwortlich für meine Depression? Das ist bedauerlich, denn so entstehen schnell Schuldzuweisungen wie: „Reiß dich zusammen, dann wird das schon besser.“ Durch solche Aussagen fühlt sich der Depressive völlig verkannt, da er ja ohnehin schon zu Selbstvorwürfen neigt und die Schuld in der Regel nur bei sich selbst sucht.

Wie unterscheidet sich eine depressive Verstimmung von einer Depression?

Der Unterschied ist nicht nur ein quantitativer, sondern ein qualitativer. Das eine ist ein Zustand, den jeder Mensch kennt. Eine depressive Verstimmung dauert ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage. Das andere ist eine Störung, eine Krankheit, aus der ich in aller Regel allein nicht herauskomme. Dieser Qualitätsunterschied zeichnet sich durch Symptome aus, die ein „nur“ depressiv Verstimmter so nicht erlebt.

Welche Symptome sind das?

Ein Mensch mit der Krankheit Depression kann eine Fülle körperlicher Symptome haben, zum Beispiel Kopfschmerzen, Magen-Darm-Unregelmäßigkeiten, Schwitzen oder Brennen auf der Haut. Dazu kommen die klassisch depressiven Symptome: Schlafstörungen, vor allem Durchschlafstörungen und Früherwachen über einen längeren Zeitraum. Weitere Symptome sind eine deutliche depressive Herabstimmung, ausgeprägte Hoffnungslosigkeit und eine starke Grübelneigung: Wie bewältige ich meinen Tag, wie schaffe ich morgen den versprochenen Anruf? Alles wird letztlich zum Berg. Dazu kommen Denkstörungen, Auffassungs- und Konzentrationsstörungen.

Wenn ein Depressiver beispielsweise einen Artikel in der Zeitung liest, muss er einen Absatz oft zwei bis dreimal lesen, um den Inhalt einigermaßen zu verstehen. Eng verbunden mit der Hoffnungslosigkeit ist auch regelmäßig Suizidalität. Ein weiteres charakteristisches Merkmal können sogenannte Tagesschwankungen sein, also das Morgentief und die abendliche Stimmungsaufhellung.

Angenommen, eine Person weist einige der genannten Symptome auf. Wo gibt es Hilfe?

An erster Stelle beim Psychiater. Da diese inzwischen aber große Terminprobleme haben, ist der Hausarzt oft erster und wesentlicher Ansprechpartner.

Wie sieht es bei akuten Fällen auf, wenn Gedanken an einen Suizid aufkommen?

Man kann dann ebenfalls den Haus- oder Nervenarzt aufsuchen. Wenn das nicht geht, ist die Notfallambulanz oder der Bereitschaftsarzt einer allgemeinpsychiatrischen Klinik die richtige Anlaufstelle. Im Ludwigsburger Klinikum wären das dann wir. Wenn jemand über einen Suizid spricht, ist das übrigens immer ein klares Signal, dass die Person sofort Hilfe benötigt!

Was muss die Gesellschaft im Umgang mit Depressiven noch lernen?

Wir müssen erkennen, dass jeder von uns schon morgen zur Gruppe der Depressiven gehören kann. Statistisch gesehen erkrankt nämlich jeder fünfte Mensch in Deutschland, bei Frauen sogar jede vierte, im Lauf des Lebens an einer behandlungsbedürftigen Depression. Das ist trotz aller Aufklärung das große Dilemma, es muss daher ein viel aktiveres Umdenken stattfinden.