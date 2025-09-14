Serie geht im Oktober weiter: Jetzt mit Liam Hemsworth: Trailer zur neuen The Witcher-Staffel

Die Wartezeit hat ein Ende: Netflix veröffentlicht den ersten Trailer zur vierten Staffel von "The Witcher". Darin ist Liam Hemsworth erstmals als neuer Geralt zu sehen. Auch der Starttermin steht fest.
Spannende erste Einblicke für alle Fans von "The Witcher": Netflix hat den ersten Clip zur vierten Staffel veröffentlicht. Der lang ersehnte Trailer zeigt Liam Hemsworth (35) erstmals in der Rolle des Geralt von Riva - drei Jahre nachdem Henry Cavill (42) seinen Ausstieg bekannt gegeben hatte. Gleichzeitig enthüllte der Streaming-Riese den Starttermin: Am 30. Oktober 2025 kehrt die Fantasy-Serie mit acht Episoden zurück.