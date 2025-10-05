Serie feiert Jubiläum: Das wurde aus den Gilmore Girls-Stars

Die Serie "Gilmore Girls" feiert 25. Geburtstag. Einige der Nebendarsteller sind heute gefragte Stars. Das wurde aus den Schauspielern der gefeierten TV-Show.

Die "Gilmore Girls" feiern ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Serie mit Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (44) in den Hauptrollen lief am 5. Oktober 2000 das erste Mal in den USA. Sieben Staffeln lang, bis 2007, begeisterte sie die Fans. 2016 feierten die Hauptdarsteller mit der vierteiligen Miniserie "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" ein Comeback. Schon zuvor hatte Netflix die Originalserie in sein Programm aufgenommen und damit einen neuen Hype um die Show ausgelöst, die für das "Time"-Magazin zu den 100 besten Fernsehserien gehört.

Die Kritiker feierten "Gilmore Girls" vor allem für die witzigen, schnellen Dialoge und den Mix aus Humor und Drama in den Geschichten rund um die alleinerziehende Mutter Lorelai (Lauren Graham) und ihre Teenager-Tochter Rory (Alexis Bledel) in der fiktiven Stadt Stars Hollow.

Neben den beiden Hauptdarstellerinnen hatte die Serie noch weitere bekannte Gesichter zu bieten. Einige davon sind heute große Stars der Branche. Das wurde aus den "Gilmore Girls"-Darstellern:

Lauren Graham

Lauren Graham war in "Gilmore Girls" als Lorelai Gilmore zu sehen, eine alleinerziehende Mutter mit einer Vorliebe für Kaffee und Junkfood. Nach dem Ende der Serie übernahm die Schauspielerin von 2010 bis 2015 die Rolle der Sarah Braverman in "Parenthood". Auch für Filme wie "Evan Allmächtig" oder "Von Frau zu Frau" stand sie vor der Kamera.

Privat lief es zwischenzeitlich weniger gut für den TV-Star: Graham und ihr langjähriger Partner, "Parenthood"-Co-Star Peter Krause (60), trennten sich 2022 nach etwa zwölf gemeinsamen Jahren.

Alexis Bledel

Alexis Bledel gab als Rory Gilmore, Lorelais hochbegabte und ebenso schlagfertige Tochter, ihr TV-Debüt. Im Anschluss spielte sie in "Eine für 4", hatte eine Rolle in "Mad Men" und gewann einen Emmy für ihren Auftritt in "The Handmaid's Tale".

Die Liebe fand Bledel unter anderem am Set von "Gilmore Girls": Sie datete ihren damaligen Co-Star Milo Ventimiglia (48) von 2002 bis 2006. Einen "Mad Men"-Kollegen heiratete die Schauspielerin später sogar: Vincent Kartheiser (46) und Bledel waren ab 2012 ein Paar und gaben sich zwei Jahre später das Jawort. 2015 kam der gemeinsame Sohn der beiden zur Welt. 2022 ließ sich das Paar scheiden.

Scott Patterson

Scott Patterson (67) sorgte in "Gilmore Girls" als Restaurantbesitzer Luke Danes für Furore. Für Lorelai war er von Anfang an mehr als nur ein guter Freund. Nach Ende der Serie setzte Patterson mit Rollen in "Saw IV, V und VI" unter anderem auf Horrorstreifen. Aber auch in den Serien "90210" und "The Event" war er zu sehen.

Verheiratet ist er seit 2014 mit Kristine Saryan, mit der er ein Kind hat.

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia (48) spielte in "Gilmore Girls" Lukes Neffen, Jess Mariano, der Rorys Herz eroberte. Auch im Anschluss konnte er sich über hochkarätige Angebote freuen. Ventimiglia übernahm unter anderem in den erfolgreichen Fernsehserien "Heroes" und "This is Us" große Rollen und wurde dafür gefeiert.

Der TV-Star heiratete das Model Jarah Mariano (41) 2023, im Januar 2025 wurden die beiden Eltern.

Melissa McCarthy

Von Stars Hollow nach Hollywood: Melissa McCarthy (55) mimte einst eine tollpatschige, aber liebenswerte Köchin und die beste Freundin von Lorelai Gilmore. Ihre Karriere nahm nach "Gilmore Girls" Fahrt auf, und die Schauspielerin erhielt Rollen in Serien wie "Samantha Who?" und "Mike & Molly" sowie in Filmen wie "Brautalarm", "Ghostbusters", oder "Can You Ever Forgive Me?". Sie wurde je zweimal für den Oscar und den Golden Globe nominiert und hat zwei Emmy Awards gewonnen.

McCarthy ist seit 2005 mit dem Schauspieler Ben Falcone (52) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

Jared Padalecki

Jared Padalecki (43) war als Rorys Freund Dean zu sehen. Nach "Gilmore Girls" ergatterte er eine Rolle in der Serie "Supernatural", in der er von 2005 bis 2020 auftrat. Danach war er einer der Stars der Serie "Walker".

Padalecki ist seit 2010 mit seiner Frau, "Supernatural"-Co-Star Genevieve Cortese (44), verheiratet. Die beiden haben drei Kinder.

Edward Herrmann und Kelly Bishop

Edward Herrmann (1943-2014) alias Richard Gilmore und Kelly Bishop (81) alias Emily Gilmore spielten Lorelais Eltern. Nach dem Ende der Serie 2007 tauchte Herrmann unter anderem in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" auf. Im Laufe seiner langen Karriere war der Schauspieler, der 2014 an den Folgen eines Hirntumors starb, in mehr 130 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Kelly Bishop hatte vor "Gilmore Girls" ebenfalls bereits eine lange Schauspielkarriere hinter sich, sie begeisterte etwa im 1980er Kultfilm "Dirty Dancing". Nach ihrer Zeit als Emily Gilmore wirkte sie in Fernsehserien wie "Law & Order: Special Victims Unit" oder "Good Wife" mit. Auch in "The Marvelous Mrs. Maisel" war sie mit von der Partie.

Keiko Agena und Liza Weil

Keiko Agena (52) und Liza Weil (48) gaben in "Gilmore Girls" zwei sehr unterschiedliche Freundinnen von Rory. Agena feierte im Anschluss zahlreiche Auftritte in Serien wie "Private Practice", "Shameless", "Tote Mädchen lügen nicht" oder "Better Call Saul". Auch Weil setzte ihre TV-Karriere fort und übernahm Rollen in Serien wie "Scandal" oder "How to Get Away with Murder".

Neuer Film entsteht

Für Fans der "Gilmore Girls" gibt es unterdessen einen Grund zu feiern: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Erfolgsserie wird eine Dokumentation mit dem Titel "Searching For Stars Hollow" produziert.

"The Hollywood Reporter" zitiert aus der Pressemitteilung, dass der Film bisher unveröffentlichte Interviews mit Darstellern sowie Hintergrund-Geschichten von Crewmitgliedern, Autoren und Regisseuren enthalte.