Endzeitstimmung auf den Titelseiten. In Berlin, Hamburg, Köln und München prangte die Schlagzeile auf den ansässigen Tageszeitungen: Ein Asteroid mit Kollisionskurs auf die Erde - und nur 8 Tage bis zum Einschlag. Was steckte dahinter?

Pendler in Berlin, Hamburg, Köln und München werden sich am Freitagmorgen die Augen gerieben haben. Kein Wunder, zeichneten doch die Titelseiten der ansässigen Tageszeitungen wie "Kölner Express" oder "Berliner Kurier" ein schauriges Bild vom Ende der Welt. Die einhellige Schlagzeile: Ein Asteroid mit Kollisionskurs auf die Erde - und nur 8 Tage bis zum Einschlag!

Eine gruselige Vorstellung, aber zum Glück nur ein gelungener PR-Stunt des Pay-TV-Senders Sky zum Auftakt des neuen Endzeit-Dramas "8 Tage". Die ganzseitige Anzeige, die auch in der Münchner "tz" und in der "Hamburger Morgenpost" erschien, kommt pünktlich eine Woche vor Serienstart am 1. März.

Bei einigen dürften die PR-Aktion Erinnerungen an das Hörspiel "Der Krieg der Welten" wecken. Als das Katastrophenstück von Orson Welles im Jahr 1938 im US-Radio lief, überhörten offenbar viele Hörer in New York und New Jersey die Warnung, dass es sich um Science-Fiction handelt. Laut Presseberichten flohen sie in Luftschutzkeller oder Kirchen und sorgten für Staus auf den Straßen bei dem Versuch, mit dem Auto dem vermeintlichen Angriff der Marsianer zu entkommen. Auch wenn das Ausmaß der Massenpanik mittlerweile in Frage gestellt wird, vergleichbar chaotische Szenen blieben am Freitag in den deutschen Großstädten glücklicherweise aus.

Sky freut sich über "maximale Aufmerksamkeit"

Cosimo Möller, Vice President Creative bei Sky Deutschland, freut sich trotzdem über die gelungene Aktion: "Das Thema der Serie als 'echte' Schlagzeilen auf die Titelseiten der größten Publikationen Deutschlands zu bringen, garantiert uns maximale Aufmerksamkeit." Zusätzlich zu den Anzeigen platzierte Sky außerdem auf Infoscreens zum Beispiel an Bahnhöfen in den Großstädten Informationen zur drohenden Apokalypse.

Worum geht es in "8 Tage"?

Die achtteilige Drama-Serie erzählt vom drohenden Weltuntergang. Ein rund 60 Kilometer großer Asteroid rast auf die Erde zu und droht, mitten in Europa einzuschlagen. Acht Tage bleiben den Menschen, um zu fliehen, sich zu verabschieden - oder Dinge zu tun, die sie immer schon tun wollten. Zum Cast gehören unter anderem Christiane Paul (44, "Ostfriesenblut"), Henry Hübchen (72, "Alles auf Zucker!") und Mark Waschke (46, "Tatort"). Regie führten Stefan Ruzowitzky (57, Oscar für "Die Fälscher") und Michael Krummenacher (33, "Heimatland"). Über allem steht die zentrale Frage: Was ist im letzten Augenblick wirklich wichtig?