Serhou Guirassy wechselt nach Dortmund: Der VfB verliert Mr. Torgarantie

16 Geht bald für Borussia Dortmund auf Torejagd: der Stuttgarter Stürmer Serhou Guirassy. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die teuersten Abgänge der VfB-Geschichte. Foto: Borussia Dortmund

Der Transfer von VfB-Stürmer Serhou Guirassy für 19 Millionen Euro zu Borussia Dortmund ist vollzogen. Der Stürmer ist in Dortmund gelandet – und die Stuttgarter verlieren ihre Torgarantie.











Die Kameras der Fotografen und Videojournalisten sind zuletzt seine ständigen Begleiter gewesen: So wurde alles genau im Bild festgehalten, nachdem Serhou Guirassy am Mittwochabend mit seinem Bruder und Berater Karamba auf dem Dortmunder Flughafen eingeschwebt war – und von einem Airport-Shuttlebus in ein Taxi umstieg. Nach einer Nacht im Hotel L’Arrivée, was passenderweise „Ankunft“ bedeutet, ging es für den Mann aus Guinea dann am Donnerstagvormittag direkt auf die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund.