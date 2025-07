Serbien: Lage spitzt sich zu – Straßenblockaden und Festnahmen

1 Die Polizei geht mit Härte gegen Demonstranten vor. (Archivbild) Foto: AP/dpa/Darko Vojinovic

Was als Protest gegen Korruption begann, wird zunehmend zur Belastungsprobe für die Regierung: In Serbien setzen Studenten nun verstärkt auf „zivilen Ungehorsam“. Die Polizei reagiert.











In Serbien spitzt sich die innenpolitische Krise immer weiter zu. Nach Massenprotesten am Wochenende setzen Studenten, die seit Monaten gegen die Regierung demonstrieren, zunehmend auf illegale Störaktionen. Auch am Mittwoch blockierten sie Straßen in mehreren serbischen Städten. Örtliche Medien berichten von einer Festnahmewelle.