Serbien: Anschlag auf israelische Botschaft in Belgrad

Anschlag auf israelische Botschaft in Belgrad

1 Polizisten sperren in Belgrad den Verkehr an einer Kreuzung in der Nähe der israelischen Botschaft. Foto: Marko Drobnjakovic/AP/dpa

Ein Mann schießt in der serbischen Hauptstadt an der Botschaft Israels mit einer Armbrust auf einen Wachmann. Dieser erwidert das Feuer. Serbiens Innenminister spricht von einem Terroranschlag.











Belgrad - Ein zum Islam konvertierter Serbe hat mit einer Armbrust auf einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad geschossen. Der Gendarm, der von dem Pfeil am Hals getroffen wurde, erwiderte den Angriff mit der Schusswaffe und verletzte damit den Attentäter tödlich, berichtete das staatliche Fernsehen RTS unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der Wachbeamte aus den Reihen der serbischen Gendarmerie wurde im Krankenhaus operiert, sein Zustand sei stabil, hieß es in dem Bericht.