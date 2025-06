Sequel zum Prequel, Prequel zum Sequel: Spaceballs 2 kommt! Mel Brooks wirkt mit und pikiert ganz Hollywood

38 Jahre ist es her, dass dem Planeten Spaceballs die Luft ausging und Draufgänger Lone Star (Bill Pullman, 71) widerwillig Prinzessin Vespa (Daphne Zuniga, 62) rettete, während Lord Helmchen (Rick Moranis, 72) seine Schergen die Wüste nach ihnen durchkämmen ließ - wortwörtlich! Nun ist offiziell, dass die "Star Wars"-Persiflage von Mel Brooks (98) eine Fortsetzung bekommt und der 98-Jährige noch einmal selbst in eine seiner Kultrollen schlüpfen wird.

Auf seinem offiziellen X-Account veröffentlichte der Komiker einen Teaser zu "Spaceballs 2", in dem per Crawl-Text - seit jeher das Markenzeichen schlechthin des "Star Wars"-Franchises - mal eben die Filmgeschichte der vergangenen knapp 40 Jahre aufs Korn genommen wird.

"Vor 38 Jahren gab es nur eine 'Star Wars'-Trilogie", beginnt der Text, der auf typische Weise von unten nach oben durchs All wandert. "Doch seither erschien eine Prequel-Trilogie, eine Sequel-Trilogie, ein Sequel zum Prequel, ein Prequel zum Sequel, unzählige TV-Ableger und ein Film-Spin-off zum TV-Spin-off, das sowohl Prequel als auch Sequel ist."

Doch nicht nur über Disneys zuletzt arg inflationäre Veröffentlichungsstrategie bezüglich "Star Wars" machen sich die "Spaceballs 2"-Macher um Brooks lustig. Nicht zu vergessen seien "7 'Jurassic Parks', 36 MCU-Filme mit zwei verschiedenen Robert Downey Jr.s, DCU-Versuch Nummer 1, DCU-Versuch Nummer 2 - und vier Beatles-Filme?"

Dann die große Enthüllung: "Doch in 38 Jahren hat es nur ein 'Spaceballs' gegeben. Bis jetzt..." Am Ende des Clips kommt Altmeister Brooks höchstpersönlich zu Wort und sinniert: "Nach 40 Jahren haben wir gefragt, was die Fans wollen. Doch stattdessen machen wir diesen Film!"

Neben der provisorisch reparierten Maske von Lord Helmchen ist daraufhin der angepeilte Veröffentlichungstermin eingeblendet - 2027 und damit exakt 40 Jahre nach dem Original soll es so weit sein.

Joghurt präsentiert wohl wieder Merchandise-Angebote

Laut "Entertainment Weekly" steht zudem bereits fest, dass Brooks in seine Rolle als goldener Yoda-Verschnitt Joghurt zurückkehren wird und wohl wieder einige verlockende Produktangebote parat hat. Auch Branchenseite "Deadline" hat weitere tolle Neuigkeiten für alle Fans des Kultfilms: So sollen demnach sowohl Bill Pullman als auch Rick Moranis in ihren jeweiligen Rollen zu sehen sein. Vor allem im Fall von Moranis wäre es eine kleine Sensation. Der Star wirkte in den vergangenen rund 30 Jahren nur höchst sporadisch in Hollywood mit. Bestätigt sei diese Nachricht offiziell aber noch nicht.

Ebenfalls mit an Bord sind laut des Berichts die "Spaceballs"-Neuzugänge Keke Palmer (31), Pullmans Sohn Lewis Pullman (32) sowie Josh Gad (44). Letztgenannter Star werde dabei wohl die Hauptrolle verkörpern und arbeitet am Film zudem als Drehbuchautor und Produzent mit. Die Regie übernimmt nicht Brooks, sondern "Will & Harper"-Regisseur Josh Greenbaum (46). Möge der Saft mit ihm sein.