Scarlett Johansson wechselte für "Batman 2" vom Marvel Cinematic Universe zu DC Comics. Nun könnte ihr ein weiterer Avengers-Star folgen. Sebastian "Winter Soldier" Stan soll neben Robert Pattinson eine Rolle in der Fortsetzung des Superhelden-Hits von 2022 spielen.
Scarlett Johansson (41) soll bereits für "The Batman 2" unterschrieben haben. Nun steht ein nächster Marvel-Star vor dem Wechsel zu Comic-Konkurrent DC. Sebastian Stan (43) ist laut dem Branchenmagazin "Deadline" im Gespräch für eine Rolle in dem Sequel des Superheldenhits von 2022. Welche Figur Stan an der Seite von Batman Robert Pattinson (39) spielen soll, steht noch nicht fest.