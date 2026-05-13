In "Der Teufel trägt Prada 2" kommt Anne Hathaways Figur Andy Sachs einem Australier näher. Auch im echten Leben findet die Oscarpreisträgerin offenbar Gefallen an "Aussies".
Im Kinoerfolg "Der Teufel trägt Prada 2" kommt ihre Figur Andy Sachs dem Australier Peter näher - und auch im echten Leben hat Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (43) offenbar ein Faible für Darstellerinnen und Darsteller aus "Down Under". Bei einem Auftritt in der australischen TV-Sendung "Sunrise" des Kanals Channel Seven wurde die 43-jährige US-Amerikanerin gefragt, was ihr an der Zusammenarbeit mit Australiern besonders gefällt. Daraufhin antwortete Hathaway, dass sie die entspannte Art australischer Schauspieler liebe.