In "Der Teufel trägt Prada 2" kommt Anne Hathaways Figur Andy Sachs einem Australier näher. Auch im echten Leben findet die Oscarpreisträgerin offenbar Gefallen an "Aussies".

Im Kinoerfolg "Der Teufel trägt Prada 2" kommt ihre Figur Andy Sachs dem Australier Peter näher - und auch im echten Leben hat Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (43) offenbar ein Faible für Darstellerinnen und Darsteller aus "Down Under". Bei einem Auftritt in der australischen TV-Sendung "Sunrise" des Kanals Channel Seven wurde die 43-jährige US-Amerikanerin gefragt, was ihr an der Zusammenarbeit mit Australiern besonders gefällt. Daraufhin antwortete Hathaway, dass sie die entspannte Art australischer Schauspieler liebe.

Anne Hathaway liebt die "Verspieltheit" der "Aussies" "Ich denke, es ist diese Verspieltheit", sagte sie der britischen "Daily Mail" zufolge wörtlich. Bei australischen Schauspielern würde es darum gehen, "eine tolle Zeit zu haben - die Stimmung ist so, dass sich niemand selbst zu ernst nimmt". Doch insgeheim, so der Hollywoodstar weiter, "nimmt jeder die Arbeit sehr ernst".

Achtung, es folgen geringfügige Spoiler zu "Der Teufel trägt Prada 2"

In "Der Teufel trägt Prada 2", der derzeit weltweit in den Kinos zu sehen ist, lernt die von Hathaway gespielte Modejournalistin Andy Sachs den australischen Bauunternehmer Peter kennen, verkörpert vom australischen Darsteller Patrick Brammall (50). Nach einem anfänglichen Knick in ihrer Beziehung finden sie am Ende des Sequels wieder zueinander.

Schon vor der späten Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" war Hathaway an der Seite von "Aussies" auf der Kinoleinwand zu sehen. So spielte sie 2012 in "Les Misérables" mit dem wohl bekanntesten männlichen Star aus "Down Under", Hugh Jackman (57). Die Performance als Prostituierte Fantine brachte ihr einen Academy Award ein. Im Jahr 2019 wiederum spielte sie an der Seite der australischen Komikerin und Schauspielerin Rebel Wilson (46) in "Glam Girls - Hinreißend verdorben" (Originaltitel: "The Hustle") die Betrügerin Josephine.