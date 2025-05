Sequel Bloodlines ab 15. Mai im Kino: Final Destination ist zurück: Todesmutig oder sterbenslangweilig?

1 "Final Destination 6: Bloodlines" setzt die Horrorreihe nach 14 Jahren Auszeit fort. Foto: © 2024 Warner Bros. Pictures, Inc. All Rights Reserved.

Gevatter Tod ist wieder da: Knapp 14 Jahre nach dem bislang letzten "Final Destination"-Teil wird es in Ausgabe sechs namens "Bloodlines" gleich mehreren Generationen an den Kragen gehen.











Wenn eine Idee im Horrorgenre zündet, wird sie in aller Regel noch schneller als ihre bedauernswerten Protagonisten zu Tode geritten. "Paranormal Acitivity" ist so ein Beispiel, ebenso wie "Saw" und ja, auch "Final Destination". Wusste der erste Teil aus dem Jahr 2000 durch seine ebenso simple wie furchteinflößende Prämisse zu überzeugen, wich dieses Angstgefühl mit zunehmender Folgenzahl eher einer Sterbenslangeweile.