September 5 und Co.: Diese Produktionen gehen ins Rennen um den Deutschen Filmpreis

Nachdem er für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert war, ist "Die Saat des heiligen Feigenbaums" nun auch im Rennen um den Deutschen Filmpreis. Das Werk des nach Deutschland geflüchteten iranischen Regisseurs Mohammad Rasulof (52) ist insgesamt sechsmal nominiert, darunter auch als bester Film und für die beste Regie. Dies gab die Deutsche Filmakademie am Montagvormittag (17. März) bekannt.

Neben "Die Saat des heiligen Feigenbaums" sind fünf weitere Titel in der Kategorie bester Spielfilm nominiert: "In Liebe, eure Hilde" über die Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909-1943), der Thriller "Islands", das Sozialdrama "Vena" und "Köln 75" über das legendäre Konzert von Keith Jarrett (79) in der Domstadt. Hinzu kommt der ebenfalls Oscar-nominierte Thriller "September 5". Der Film über das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 in München ist insgesamt sogar zehnmal nominiert, so oft wie keine andere Einreichung.

Ein Iraner und ein doppelter Brite als beste Hauptdarsteller nominiert

Sam Riley (45) ist gleich zweimal als bester Hauptdarsteller nominiert. Die Deutsche Filmakademie schlug den Briten für seinen Part in "Islands" genauso vor, wie für die Titelrolle in "Cranko". Darin spielt er den Ballettstar John Cranko (1927-1973). Gegen den doppelten Riley tritt der Iraner Missagh Zareh für "Die Saat des heiligen Feigenbaums" an. Im Rennen für die Lola als beste Hauptdarstellerin sind Liv Lisa Fries (34, "In Liebe, eure Hilde"), Mala Emde (28, "Köln 75") und Emma Nova ("Vena").

Alexander Scheer zweimal als bester Nebendarsteller dabei

Auch bei den besten Nebendarstellern ist ein Schauspieler doppelt vertreten: Alexander Scheer (48) konkurriert mit "In Liebe, eure Hilde" und "Köln 75". Godehard Giese (52, "Sad Jokes") komplettiert die Kategorie. Als Nebendarstellerinnen nominiert sind "Feigenbaum"-Darstellerin Niousha Akhshi, Leonie Benesch (33, "September 5") und Anne Ratte-Polle (51, "Bad Director").

Zwei Lola-Gewinner stehen unterdessen bereits fest. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an die Casting-Directorin Dorthe Braker (80). Als besucherstärkster Film wird "Die Schule der magischen Tiere 3" ausgezeichnet werden. Der 75. Deutsche Filmpreis geht am 9. Mai in Berlin im Theater am Potsdamer Platz über die Bühne.