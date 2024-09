Seoul: Nordkorea feuert erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen ab

1 Die Geschosse werden nun analysiert. (Archivbild) Foto: dpa/A2800 epa/Kcna Yonhap/Kcna

Nordkorea hat erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Nordosten abgefeuert. Die japanische Küstenwache forderte Schiffe zu erhöhter Wachsamkeit auf.











Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Armee erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Raketen seien am Mittwoch gegen 06.50 Uhr (Ortszeit) in Richtung Nordosten abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Geschosse würden nun analysiert. Die Armee stehe im engen Austausch mit Tokio und Washington. Japan bestätigte den Abschuss der Raketen. Die japanische Küstenwache forderte Schiffe zu erhöhter Wachsamkeit auf.